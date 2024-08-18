黎巴嫩真主黨發布視頻展示地道和武器

中評社北京8月18日電／據新華社消息，黎巴嫩真主黨16日發布一段視頻，展示武裝人員在地道中運送武器。專家認為，真主黨此舉意在“威懾”以色列。



據路透社和法新社報導，真主黨這段經過精心編輯的視頻名為“我們的高山是倉庫”，時長4分35秒。視頻畫面顯示，一隊真主黨武裝人員在寬闊、有照明的密閉空間中執行任務，有的在駕駛運送導彈的卡車，有的在騎摩托車，有的在使用筆記本電腦工作。視頻最後，兩扇金屬活板門打開，出現一片樹林和天空，這暗示先前拍攝的地點位於地道內。一輛運送導彈的卡車調整車體後部發射器角度，準備發射。這段視頻拍攝的時間和地點無法被確認。



據報導，真主黨展示的這處地下設施名為“伊馬德4”，意在紀念2008年在敘利亞首都大馬士革一次汽車炸彈襲擊中身亡的真主黨原二號人物伊馬德·穆格尼耶。真主黨認定穆格尼耶死於以色列暗殺，誓言為他報仇。



在視頻中，地道墻壁上掛著穆格尼耶、真主黨領導人賽義德·哈桑·納斯魯拉和伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“聖城旅”已故指揮官卡西姆·蘇萊曼尼的大幅海報。



阿聯酋安全咨詢機構近東和海灣軍事分析研究所所長裡亞德·卡瓦吉說，這是真主黨迄今為止發布過最明確展示地道規模的視頻，也是真主黨首次展示這一組織擁有的導彈，而且似乎包括彈道導彈。



卡瓦吉認為，真主黨發布這個視頻意在“威懾”以色列，警告其不要對真主黨發起重大軍事行動。



真主黨發布這段視頻後不久，伊朗駐黎巴嫩大使館說，伊朗擁有自己的地下導彈倉庫，可以用於打擊以色列。

