世衛組織促增產猴痘疫苗

中評社北京8月18日電／據新華社消息，世界衛生組織16日敦促疫苗製造商增加猴痘疫苗產量，以控制一種更危險的猴痘毒株傳播。同一天，歐洲疾病預防控制中心提高猴痘傳播風險等級。



這是2023年5月21日在瑞士日內瓦拍攝的世界衛生組織標誌和世衛組織總部大樓。新華社記者連漪攝



世衛組織發言人瑪格麗特·哈里斯16日公開表示：“我們確實需要製造商增加產量，這樣我們就能獲得更多疫苗。”



據法新社報導，世衛組織還要求擁有猴痘疫苗儲備的國家把疫苗捐贈給涉疫地區。



紅十字會與紅新月會國際聯合會主管突發公共衛生事件的高級官員布倫雯·尼科爾說，大多數疫苗儲備都在富裕國家，迄今為止運往非洲地區的疫苗“只是滄海一粟”。她說，在整個非洲大陸，猴痘病毒檢測、治療手段和疫苗極其缺乏，“這些短缺嚴重阻礙了當地防控疫情的能力”。



猴痘是一種病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。



世界衛生組織總幹事譚德塞14日宣布，猴痘疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”。世衛組織上一次就猴痘疫情發出這一最高級別警報是2022年7月，警報2023年5月解除。



根據世衛組織14日發布的公報，一種更加致命的猴痘病毒新毒株正在剛果（金）快速傳播，並已蔓延至布隆迪、肯尼亞、盧旺達和烏幹達等非洲國家。

