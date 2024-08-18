這是8月15日發布的大熊貓幼崽的照片。8月15日，香港特區政府公布，中央政府贈港大熊貓“盈盈”和“樂樂”今年3月於香港海洋公園成功完成自然交配，雌性大熊貓“盈盈”經過近5個月孕育期後於當日2時5分及3時27分誕下一對龍鳳胎。（香港海洋公園供圖）（圖源：新華社） 中評社北京8月18日電／網評：大熊貓為香港經濟﻿復甦增添動能

來源：大公報 作者：陳建君（新民黨大埔區議員）



香港回歸祖國二十七周年，好消息一浪接一浪。先是中央政府將會再向香港送贈一對大熊貓，之後是在巴黎奧運會上，中國香港代表隊奪得兩金兩銅，創下歷史性佳績，香港運動員在運動場上展現堅毅不屈的獅子山精神，讓全港市民動容。



奧運會閉幕後，相隔數天，再次傳來好消息，深受港人喜愛的大熊貓“盈盈”“樂樂”，今年3月在海洋公園完成自然交配，並於周四凌晨誕下一對龍鳳胎，牠們將會與父母一同在海洋公園生活。連同最快9月由四川抵港的一對大熊貓，未來一段時間將有六只大熊貓在港定居。



1999年，中央為慶祝香港回歸祖國兩周年，首次向香港送贈一對大熊貓“安安”“佳佳”，當時吸引大批市民和遊客入場。2007年，香港回歸十周年，中央再度向香港送贈一對大熊貓，牠們的名字“盈盈”“樂樂”更是來港後由香港市民投票選出；寓意香港回歸後香港繁榮歡樂，經濟豐盈。這四只熊貓陪伴了一代又一代港人成長，亦是陪伴著香港成長、發展。現在“盈盈”“樂樂”榮升父母，在港開枝散葉，看著牠們成長的港人都十分感動。



17年後，中央再次向香港送贈一對大熊貓，這個時刻不但是回歸二十七周年，同時是香港社會正一同努力振興經濟的重要時刻。中央選擇在這個時候送贈大熊貓，更是別具意義，反映中央對香港的高度重視，對香港發展開創新局面的期待，也是對香港振興旅遊業寄予厚望。



不少海外及內地遊客都十分喜愛大熊貓，相信一對大熊貓寶寶的出生和再有一對大熊貓來港，必定會掀起一股“熊貓熱潮”，加上迪士尼樂園的新主題園區，必定能特別吸引家庭客專程來港，享受香港兩大主題公園帶來截然不同的樂趣，帶動旅遊業，同時帶動餐飲、零售等行業，為香港經濟發展增添動能。

