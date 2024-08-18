柯要黃珊珊當善後小組負責人　拋4項黨務改革

中評社台北8月18日電／民眾黨主席柯文哲假帳案風波延燒，他今（18）日提出四項黨務改革，包括財務監督委員會、長期合作的律師團、應變小組、善後小組，善後小組由他參加“總統”選舉時的競選總幹事、民眾黨“立委”黃珊珊負責。柯說，“與其陷入被動，讓媒體每天抓一兩個錯誤來打，不如定期，把每日查帳的進度向社會報告。”



根據《中時新聞網》報導，柯文哲表示，他昨晚特別回到中央黨部看一下，帳已經查得差不多，這件事情已鬧一周，他們會痛定思痛；他說民眾黨在過去幾年當中也遇到很多挫折，但每次都可以克服挫折、繼續前進。



柯文哲表示，經過這周的反省，大概有幾樣黨務改革要做，第一，財務監督委員會，過去就有這個制度，不管多小額捐款，都有一個完整的財務監督委員會，而且有外聘委員檢查財務支出，不過，這次“總統”大選沒有這個制度，等於衹有1、2個人在看帳，然後主要工作又外包，這的確是很大問題。



柯文哲說，最近中央黨部開始在跟外部接洽，事實上有很多企業都是電子記帳，這次的問題就是把憑證移交給會計師登錄，自己人好像沒有內帳。他認為，要在中央黨部建立電子帳務系統，將來選舉帳務也一併使用，“終究還是要電子化，才不會像這樣，整個帳真的是亂七八糟。” 他舉例，昨天大概看了一下，把有問題的帳抽出來就一大疊，“5萬6登錄成5千6”，“一大堆錯誤，數字錯誤還不少。”他直言政黨是很容易牽涉到法律糾紛的團隊，還是要建立長期合作團隊。



柯文哲續指，第三，黨內應變小組要重新建立，其實在選舉期間，有設一個比較簡單的應變小組，而這次案例讓他覺得，“其實社會大眾不是懷疑柯文哲的誠信，社會大眾懷疑的是柯文哲‘治國’能力”，因為事情發生以後，處理還是荒腔走板。柯文哲強調，依照他的慣例，還是要寫SOP，比方說有三家媒體報導同一件事情，緊急應變小組就要開始啟動，包括職務代理人的順序，都會重新建立。