少年警訊夏令營展開　助青少建正向價值觀

圖：陳國基（右）和鄧炳強（左）與少訊會員參與指模鑒證工作坊。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／﻿據大公報報導，一年一度的少年警訊夏令營昨日（17日）在八鄉少訊中心舉行開展禮，逾220名少訊會員參加。今屆的訓練營由以往的兩日一夜增至四日三夜，讓參加者有更多機會互相認識及體驗學習，透過多元化的活動訓練，向青少年宣揚滅罪信息，並協助他們建立正向價值觀，提升他們的韌性、團隊精神和領導才能。



政務司司長陳國基、保安局局長暨少年警訊總名譽會長鄧炳強、警務處處長暨少年警訊副總名譽會長蕭澤頤、警務處助理處長（公共關係）暨少年警訊中央咨詢委員會主席陳思達，昨日主持“少年警訊夏令營2024”開展禮。開展禮期間，前香港劍擊代表隊成員張小倫向一眾嘉賓及少訊會員分享劍擊心得，並親身示範箇中技巧。陳國基及其他主禮嘉賓主持開展禮後，一同參觀夏令營的活動，與少訊會員交流。



鄧炳強勉持續裝備自己



鄧炳強在典禮上致辭時表示，今年是少年警訊成立五十周年的里程碑，他回顧過去自己由參與者的少訊會員身份，經過不同階段，到現時促進者的少訊總名譽會長身份，與少訊一路前行，他表示少訊近年的活動加入不少認識祖國歷史文化的元素，很高興少訊響應國家提出發展“新質生產力”，創新求變，為青少年舉辦更多與科技相關的活動，培養他們的防罪意識和創新思維。他勉勵青少年不負國家所望，努力學習，持續裝備自己。



陳思達表示少訊一直舉辦各式各樣活動，培育會員的領導才能，又特別提到少訊在今年暑假已經舉辦近30個交流團，讓逾千名會員到內地多個城市進行交流活動。他又感謝少年警訊中央咨詢委員會委員、各區少年警訊名譽會長及社會各界人士的熱心支持，希望繼續攜手合作，培養更多傑出的“青年領袖，滅罪夥伴”。