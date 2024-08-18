龍鳳胎掀熱潮　大熊貓經濟有“錢”途

圖：有議員建議香港要把握大熊貓熱潮機遇，乘勢推出以大熊貓為核心的一系列經濟活動，為旅遊業增添動力。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／據大公報報導，中央贈港的大熊貓盈盈早前在海洋公園誕下龍鳳胎，加上中央送贈的新一對大熊貓預計於下月尾抵港，“四喜臨門”勢將掀起大熊貓熱潮。



各界建議政府及本地業界把握大熊貓機遇，乘勢推出以大熊貓為核心的一系列經濟活動，結合文娛、體育或各類型經濟項目，例如餐飲業界推出大熊貓主題的餐飲、酒店業界推出大熊貓主題套房等，相信只要多花心思構想，可為本港旅遊業帶來新亮點增添動力，帶動經濟。



大熊貓喜訊浪接浪公布，社交網頁有不少市民留言關注大熊貓的動態，熊貓熱潮蓄勢待發。行政會議成員兼立法會議員林健鋒表示，近期大熊貓受歡迎程度火爆，提議業界把握商機，乘勝追擊推出大熊貓主題餐飲套餐、大熊貓主題酒店套房，例如每間酒店房間擺放一只熊貓公仔，也可考慮在啟德郵輪碼頭天台公園興建熊貓樂園等。他認為政府與商界可集思廣益，大力推動文娛、體育或各類型經濟項目，“我覺得用多一點心思，是可以帶動香港經濟。”



24小時直播龍鳳胎生活



經民聯主席兼立法會議員盧偉國表示，當得知盈盈誕下大熊貓龍鳳胎的消息後，“開心到不得了”。他說大熊貓一直深受市民愛戴及歡迎，建議政府仿效內地做法，24小時直播新生大熊貓龍鳳胎的生活片段，相信可助大眾更認識大熊貓的起居飲食，讓大熊貓更受市民歡迎。



“熊貓經濟有很多招數可以做！”盧偉國認為，熊貓經濟可以走出海洋公園，以帶動全港經濟，包括港鐵推出大熊貓主題列車、設計“熊貓打卡點”供旅客拍照留念等，在香港不同地方都可以推動大熊貓經濟，以符合現時旅客深度游的旅遊模式。他認為國家歷史、文化內容豐富，而特色植物、動物等更可成為國民教育題材之一，借著大熊貓更瞭解祖國。

