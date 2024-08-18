廉署開放日　市民體驗虛擬實境調查

圖：廉署昨日舉行開放日，梁先生一家對廉署的槍械設備最感興趣。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／﻿據大公報報導，為慶祝廉政公署成立50周年，廉署昨日（17日）起一連兩個周末和周日舉行開放日，供已預約市民參觀。今次開放日接獲逾1.9萬份申請，是歷年最多。市民除了可參觀設有著名“三角枱”錄影會面室、列隊認人室及扣留中心等，亦可以參觀在今年2月正式成立的香港國際廉政學院，從中瞭解廉署的最新反貪工作。受訪市民異口同聲表示最感興趣的是槍械設備，不少小朋友們表示獲益良多。而昨日早上雖然“黃雨”，有參觀者覺得能夠抽中入場機會難求，即使冒雨前往參觀也值得。



首度開放參觀廉政學院



廉政公署在北角廉署大樓舉辦開放日，讓市民親身瞭解香港過去半世紀的反貪歷程，以及廉署的工作與最新發展。市民獲安排參觀為時約1小時45分鐘的導賞團，除了可以參觀設有著名“三角枱”的錄影會面室、設有單面反光鏡的列隊認人室、扣留中心和廉署展覽廳等設施外，更首次開放香港國際廉政學院供公眾參觀。廉署人員除了展示廉署歷來的槍械設備，亦示範拘捕行動，讓市民近距離瞭解廉署執法工作。



香港國際廉政學院同事也示範名為“實戰易”的虛擬實境“調查情境訓練系統”，市民可以戴上VR眼鏡，透過虛擬實境體驗廉署人員的工作，模擬“法團主席與工程判頭在公園交收贓款”，訪客需在遠處監察及記錄會面情況，嘗試判斷下一步行動，以確認判頭身份，其間要留意所有細節，包括文件夾的顔色，並懂得隨機應變。當交易結束後，若交易者分頭立場，廉署人員需盡快判斷跟蹤哪一位疑犯。



今年開放日特別增設“廉政光影50年”展覽，配合懷舊布置，展出自廉署成立以來所製作的電視劇集《廉政行動》的精彩劇照及精華片段，廉署展出昔日經典宣傳海報及珍貴歷史照片，與市民共同回顧半世紀的反貪足跡。市民可與廉署卡通角色“小啡豆”一起快閃拍照，集齊印章換領“小啡豆”紀念品，以及品嘗廉署咖啡。



對槍械設備最感興趣



梁先生一家在Facebook見到廉署開放日的資訊便立刻登記抽簽，他表示，平時透過網上及電視劇瞭解廉署執法工作，今次終於可以親身瞭解各種設施。梁小朋友和父母均對於槍械設備最深刻，女兒更笑言“專程為咗睇槍而嚟廉署”，即使落大雨，能夠來到也是值得。

