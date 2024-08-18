山東緊盯農村供水問題　保障群眾放心喝水

中評社北京8月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，山東省濟寧市紀委監委派駐第八紀檢監察組、第十紀檢監察組和梁山縣紀委監委採取“組地”聯動監督方式，深入黑虎廟鎮、小路口鎮等9個點位對農村供水情況開展監督檢查。針對發現的農村供水安全性重視程度不夠、供水環境監管責任落實不到位等問題，第八紀檢監察組和第十紀檢監察組向市生態環境局、市城鄉水務局下發工作提醒函督促抓好整改。



農村供水保障是推動鄉村振興的重要任務，山東省紀檢監察機關立足“監督的再監督”，對照2024年實現自來水“村村通”、2025年實現“戶戶通”和24小時不間斷安全優質供水目標，聚焦重點地區、薄弱環節強化監督執紀問責，推動提升農村供水保障水平。



“農村供水跨度大、環節多、鏈條長，涉及地方政府、水行政主管部門、供水單位、用水戶等多個主體，必須緊盯責任落實，統籌運用各類監督力量，織密監督網絡，才能確保監督質效。”山東省紀委監委第三監督檢查室有關負責同志介紹。該省紀委監委向市縣紀委監委下發監督推進農村供水保障工作的通知，要求將責任落實作為監督重點，建立監督工作台賬，列明地方政府及相關職能部門責任清單，運用“室組地”聯動監督、片區協作等機制，督促地方政府落實主體責任，相關主管部門落實監管責任，供水單位落實運行管理責任，嚴肅整治部署落實不堅決不到位、工作不務實不扎實等問題。



前不久，山東省紀委監委第三監督檢查室、駐省水利廳紀檢監察組聯合棗莊市、菏澤市紀委監委組成“室組地”聯動監督檢查組，採取“四不兩直”方式，分別深入棗莊市山亭區、滕州市，菏澤市曹縣、成武縣4處水廠12個村，瞭解村民的用水需求和意願、村內供水方式、供水時長、水價水費、供水服務等情況，深入查找存在的問題。在監督中發現少數村莊規模化供水已覆蓋但未使用、部分工程存在水質不達標隱患、供水工程標準較低等4類9個問題。監督檢查組分別召開情況反饋會，向棗莊、菏澤兩市水行政主管部門，進行集中反饋和現場督辦，要求將問題逐個過篩，既推動解決具體點位上的問題，也促進面上問題的系統整改。目前，兩市正有序推進整改。



山東省紀檢監察機關不僅嚴查工作作風不嚴不實等問題，也切實推動解決群眾用水難題。惠民縣紀委監委收到巡察反饋問題，一些村內供水管網破損率高，導致購水成本高，村民多次反映問題，一直未解決。縣紀委監委派駐第一紀檢監察組、縣城鄉水務局等聯合開展督導檢查，督促水務管理公司加快推進全縣供水管網改造工程，配套更換智能遠傳閥控水表，讓群眾用上安心水。

