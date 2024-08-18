印尼遷都努山塔拉　舉辦國慶活動

圖：印尼新首都努山塔拉仍在施工中。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／﻿據大公報報導，印尼17日迎來79周年國慶，總統佐科出席在新首都努山塔拉總統府舉行的國慶儀式。該慶祝活動原定是努山塔拉作為新首都的落成典禮，但由於施工延誤和資金不足的問題，慶祝活動規模大幅縮小。努山塔拉目標是成為東南亞首屈一指的綠色城市，但工程進展挑戰重重，再加上印尼新政府將於十月上台，其未來發展命運目前尚未可知。



17日上午，印尼政府在雅加達和新首都努山塔拉同步舉行獨立日紀念活動，現任總統佐科、候任總統普拉博沃和內閣部長出席了在努山塔拉新總統府舉行的獨立日慶典。這是印尼首次在努山塔拉舉辦國慶儀式。努山塔拉成為印尼新的行政中心，而雅加達將繼續擔任國家的商業與經濟重鎮角色。



新首都主打綠色智慧城市



由於雅加達人口密集，洪水頻發，環境污染問題嚴重，並且近年來下沉加劇，佐科政府於2019年宣布，為了平衡區域發展，將首都遷至1200公里以外的東加裡曼丹省的一處森林腹地。新首都努山塔拉占地約2600平方公里，是雅加達面積4倍之大。另外，努山塔拉所在位置，發生海嘯、地震或火山爆發的風險也比較低。



新首都於2022年8月開始建設，計劃在2年內完成第一階段工程，包括新的政府中心，整體工程計劃在2045年完成。當局表示，這將會是一座充滿未來感的綠色城市，擁有豐富的森林和公園，由可再生能源供電，並採用智慧型廢棄物管理。



努山塔拉總體投資超過300億美元，其中20%來自政府，其餘80%仰賴民間投資。受外部投資缺乏、新冠疫情和項目負責人辭職等多種原因，工程進度落後。動工兩年以來，努山塔拉已舉行了七次奠基儀式，包括政府和公共建築以及酒店、銀行和學校的建設。目前，政府中心衹有一棟辦公大樓的建築工程竣工，許多辦公室和住宅尚未準備就緒。由於住宿設施和食品供應有限，國慶當日邀請的賓客從原先的8000人減少至1300人。



資金缺口大 後續投資受關注

