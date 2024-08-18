泰國前總理他信獲特赦

圖：泰國前總理他信和女兒佩通坦。\美聯社（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／據大公報轉編法新社報導：根據17日發布的泰國王室赦免令，服刑中的泰國前總理他信獲得赦免，將於18日被提前釋放，重獲自由。他信原本將在8月31日結束刑期。



泰國國王哇集拉隆功上月迎來72歲生日，因此特赦約3萬名行為良好的囚犯。



現年75歲的他信2001年至2006年擔任泰國總理。2006年，他信政府遭軍方政變推翻。2023年8月，他信結束多年流亡生涯回到泰國，隨即被警方逮捕。根據泰國最高法院裁定，他信被控的3項涉貪污瀆職罪名成立並獲刑8年。



因健康原因，他信於服刑第二日被轉至醫院接受治療。同年9月，泰國國王將他信刑期減至一年。今年2月，他信獲假釋出獄。批准他信獲假釋的理由是他已年過70歲、患有嚴重疾病且服刑時間超過6個月。



他信目前還面臨涉嫌冒犯君主及違反計算機犯罪法的罪名，泰國刑事法院今年6月批准了他信的保釋申請，要求他支付50萬泰銖保釋金並上交護照。該案計劃於8月19日再次開庭審理。



就在他信獲赦免的前一天，他信女兒、為泰黨黨首佩通坦當選泰國新總理。佩通坦是他信家族走出的第三位總理，她的當選令他信家族在泰國的政治勢力得以延續。