93.7%個人現金捐款遭疑　柯文哲：勾錯了

中評社台北8月18日電／民眾黨主席柯文哲2024參選“總統”開立政治獻金帳戶，不過其中“個人捐款”的部分，有高達93.7%是以現金捐款，引發各界討論，民進黨北市議員林亮君認為恐又是申報錯誤。柯文哲今天表示，一看就知道錯誤，表示當時就勾錯了，絕大多數都是透過網路的小額捐款，“我們哪有那麼多現金！很少！”



根據《中時新聞網》報導，柯文哲今早出門時被堵訪，媒體詢問，個人捐贈收入部分，現金捐款比例9成3，是否有捐款拆成多筆，柯回應，“第一點，帳沒有收查完，查完就好辦，捐款有18萬筆、支出1萬筆，中央黨部也有3萬筆，有人嘲笑民眾黨就是誠實申報，國民黨才報2億，怎麼可能是2億元，民眾黨還乖乖申報3億多元。”但他認為還是要建立台灣的新政治文化，誠實申報。



柯表示，當然有人說報得愈多，錯誤愈多，被抓到有問題的愈多，但他認為，誠實申報，按照制度走，如果哪邊有過失再改變，這是比較好的問題。



柯說，報帳一筆一筆看，問題很多，表示要建立電子記帳制度，現金一看就知道錯誤，表示當時就勾錯了，因為絕大多數都是透過網路的小額捐款，“我們哪有那麼多現金！很少！”至於有沒有拆帳，這個就要實際去對才知道。



媒體追問，線上捐款申報平台跟“監察院”有連通，為何有18萬筆要修改？柯文哲表示，個人經驗，他被“監察院”罰了60幾萬，捐款進來還要檢查有沒有大於20歲、公司去年是否虧錢、是否是陸資，所以捐款捐進來當然還是要檢查。



柯文哲說，上次就被罰60萬，因為有10幾個不到20歲的支持者捐款給他，一開始沒有抓出來，這也許不是很複雜的工作，但還是要看。另，台南黨部爆出捐款但是沒有憑證或發票，柯稱“如果有抱怨我們就會處理。”



對於外界質疑支出金額過高，詢價紀錄是否公開，柯文哲表示，查帳查一個程度，搜集各界問題，以後每天會開記者說明會，比照以前疫情期間的方法，外面題目搜集起來，當場一條一條回答，“你問的不夠詳細，只要事先有，我們就準備好回答，公開透明就好”。