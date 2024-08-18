左圖：舞劇《東方大港》海報。右圖：舞劇創新運用集裝箱元素。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／網評：以現實主義精神推動文化藝術繁榮﻿

來源：大公報 作者：馮雙白（中國舞蹈家協會主席）



現實題材舞劇以何種態度面對現實，是當下舞劇創作亟待重視的議題。現實題材的舞劇創作，不僅關乎創作主題的選擇，也關乎中國當代舞蹈文化建設是否真正“當代”，是否具有文化影響力，甚至是否能夠樹立民族舞蹈的當代形象和文化自信，在世界舞蹈文化之林中獨樹一幟。因此，在當前提倡現實題材舞劇創作時，如何重塑現實主義精神，使中國當代舞蹈創作為時代“鼓與呼”，為講好中國故事而有所貢獻，成為了創作者們亟需解決的難題。舞劇《東方大港》對這個難題予以回應，且做出了表率。



總的來說，我認為《東方大港》是一部非常成功的舞劇，它對現實主義工業題材的表達打破了固有思維，拓展同類舞劇創排思路，為中國舞劇發展開啟了新的探索。同時，我也非常欣賞寧波市演藝集團對待藝術事業的態度──他們不斷創作、不斷進步，勇敢地為中國的舞劇事業做出全新的藝術探索。



聚焦大港中小人物的生活



我認為這部舞劇努力地踐行習近平總書記關於新時代文藝精品“思想精深、藝術精湛、製作精良”的“三精”要求，做到了以高質量、有溫度的文藝精品為時代描繪形象，為人民立言樹碑，傳遞自強不息的民族精神，擔負起了講好中國故事的新時代使命。



思想精深絕不僅僅是一句空話，它涉及到故事走向、人物設定、舞美和動作編排，甚至涉及到整個表演的美學。舞劇《東方大港》以當代大工業題材為切入點，敏銳地捕捉到了時代發展的強勁脈搏，生動講述了推動中國式現代化進程與新質生產力蓬勃發展的“硬核”力量，全劇為新時代的海港人畫像，其中包含了技術人員和海港工人，突出了奮發自強、科技興邦、挑戰自我等等精神價值意義，具有鮮明的突破性。

