台駐新加坡代表童振源：台對東南亞投資占兩成

中評社台北8月18日電／台灣對中國大陸的投資持續下滑，駐新加坡代表童振源今天指出，台灣對中國大陸投資占整體對外投資比重，到去年只剩下11.4%，今年1-7月持續往下探底到8.7%，對東南亞投資占比則為20%，其中近八成集中在新加坡，7月台灣投資新加坡的重大案件是世界先進（VIS）24億美元。



據《中時新聞網》報導，童振源透過臉書表示，2010年台灣對中國投資占整體對外投資比重達到歷史高點83.8%，到去年只剩下11.4%。今年1-7月台灣對中國投資占整體對外投資比重維持低谷在8.7%，而台灣對東南亞投資占比為20.0%，大幅超越台灣對中國投資占比，台灣對非中國地區的投資金額占比進一步攀升到91.3%。然而，他說，台灣對東南亞投資的金額相當大比例集中在新加坡。今年1-7月台灣投資新加坡55.6億美元，已經超越去年投資總金額二倍，成長率高達406.1%，占台灣投資東南亞金額將近八成，達78.3%。7月台灣投資新加坡的重大案件是世界先進（VIS）以美金24億元投資新加坡。



童振源表示，今年前7個月台灣投資新加坡金額為55.6億美元，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為48.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的87.9%；第二大產業是金融保險業，投資金額為5.2億美元，佔台灣投資新加坡總額的9.4%；第三大產業是批發及零售業，投資金額為0.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的1.7%。這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的98.9%。