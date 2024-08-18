閩港澳台人才“夢筆生花”

圖：多位美術界名師為學員授課，並與他們一起寫生。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／據大公報報導，來自閩港澳台四地28名青年美術人才，8月10日匯聚福建省南平市浦城縣美術館－範迪安美術館，參加“夢筆生花”閩港澳台青年美術人才成長計劃。這些青年美術人才在中國美術家協會主席範迪安，中央美術學院教授、中國美協油畫藝委會副主任張路江，中央美術學院修復學院院長、中國美協壁畫藝委會主任王穎生，中央美術學院造型學科基礎部主任白曉剛等名家陪伴式指導下，在浦城開啟為期10天的文化之旅，藝術研學之程。8月16日，閩港澳台青年美術人才成長計劃進行了頒獎典禮。



這28名青年美術人才，分別來自福建師範大學美術學院、廈門大學藝術學院、香港中文大學、香港大學、台灣藝術大學、台北藝術大學、澳門城市大學等高校，其中香港有9位學員。他們還帶來了80餘件作品在浦城美術館／範迪安美術館展出。在頒獎典禮中，畢業於香港大學藝術系的趙綺婷的作品《日月同輝》被評為一等獎。



港青：思維和技巧大提升



“張路江老師幫我突破了一個技術盲點。”趙綺婷介紹，由於在香港經常畫的都是一些建築物立面、垂直的大廈，在處理平面畫面上技巧就欠缺，經過這次在浦城匡山寫生，老師一對一的指導，在思維和技巧上都得到很大的提升。“來這裡幾天，我的視野開闊了，我的寫生有了質的飛躍。”來自台灣的張簡可筠的畫作也獲得一等獎。張簡可筠介紹，寫生是自己的一個短板，經過這次名家老師們現場一對一的指點，畫出來的作品就和以前完全不同。“對我而言是一種靈光乍現，哇！原來是這樣畫的。”張簡可筠說。



此次成長計劃中，不僅有張路江、王穎生、白曉剛等多位美術界名家親自授課，他們從各自研究領域給學員們講授藝術發展、造型表達、中西藝術融合以及傳承與創新等知識，還一起觀摩學員們的作品，交流討論；一起寫生一起創作；範迪安也在開班當日給青年美術人才們上了一堂題為“在時代發展中成長成才”的講座。



範迪安表示，此次成長計劃在浦城實施，美術青年人才們在多位名家名師的悉心指導下，既瞭解祖國大陸新時代的發展變化、瞭解浦城縣的人文歷史，更在具體的寫生實踐中提高了能力。閩港澳台四地的青年美術人才在一個平台上敞開心扉互相交流，更能激活他們的創造力，這樣一種人才培養計劃，在藝術類人才培養中是一次創新之舉。