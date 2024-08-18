範迪安：讓更多優質文化資源直達基層

圖：“盛世修典——中國歷代繪畫大系”成果展.浦城特展開幕禮上嘉賓合影。（圖源：大公報） 中評社北京8月18日電／據大公報報導，8月16日，“盛世修典—‘中國歷代繪畫大系’成果展‧浦城特展”在福建省南平市浦城美術館／範迪安美術館開幕。福建省人大常委會副主任陳冬，浙江大學發展委員會主席、“中國歷代繪畫大系”總主編張曦，中國美術家協會主席範迪安等出席。範迪安在致辭時表示，是次“大系”成果展，有668件中國繪畫經典作品第一次亮相南方縣城。這是貫徹落實黨的二十屆三中全會提出要使更多優質文化資源直達基層的重要舉措，是美術界的一件盛事。



“中國歷代繪畫大系”是習近平主席親自批准，多年來一直高度重視、持續關注的一項規模浩大、縱貫歷史、橫跨中外的國家級重大文化工程。該項目共收錄海內外263家文博機構的紙、絹（含帛、綾）、麻等材質的中國繪畫藏品12405件（套），是迄今為止同類出版物中精品佳作收錄最全、出版規模最大的中國繪畫圖像文獻。



南方縣域首展



是次浦城特展是“大系”在福建區域首展，也是南方縣域首展。展覽總面積約2300平方米，共分為“薪火相傳 代代守護”、“巍巍華夏 大美河山”、“海疆勝境 八閩流風”、“創新轉化 無界之境”四部分。在“巍巍華夏 大美河山”這部分展廳，能看到隋代畫家展子虔的《游春圖》，北宋畫家郭熙的《幽穀圖》、夏珪的《風雨山水圖》，以及《清明上河圖》、《千里江山圖》等著名畫作。據介紹，在“大系”項目組的努力下，那些離散世界各地的畫作，通過數字化方式合璧還珠，重現完整面貌。展覽通過文字、圖像、多媒體技術的融合展示，將中國畫恢宏的歷史和卓絕的成就精彩呈現。



呈現大美河山



範迪安介紹，“中國歷代繪畫大系”在近20年的時間裡，集無數專家之努力，集世界各地藝術博物館之典藏，形成了浩瀚如燦爛星空的中國繪畫寶典寶庫。“‘大系’的編撰出版和成果的傳播，構建了‘文化中國’的豐碑，極大地增強了我們的文化自信，有助於加強中國美術歷史的研究和書寫，有助於推動當代中國畫藝術的創新發展，有助於推動社會美育，有助於向世界講好中國故事。”範迪安表示，“大系”的編撰出版和成果的傳播，也是利在當代、功在千秋的盛世華章。

