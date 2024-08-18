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蔡壁如：不回黨中央救火 2個女人戰爭指她們
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2024-08-18 11:04:34
中評社台北8月18日電／民眾黨陷入政治獻金假帳風暴後，黨主席柯文哲今（18）日首次與前“立委”蔡壁如碰面；蔡回應媒體，不會回黨中央救火，將持續留在台中深耕，履行對地方選民的承諾。
根據《中時間新聞網》報導，民眾黨今在台南舉辦“眾新雲集創業論壇”，蔡壁如身為黨內“創新創業委員會主委”應邀參加，柯文哲則擔任來賓演講，兩人一前一後踏入會場。
蔡壁如率先抵達會場後，稱假日不願評論黨內風暴，並強調黨內2個女人的戰爭是指白委黃珊珊與“立院”黨團主任陳智菡，自己不是主角。
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