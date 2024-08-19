在陝台青：在西安成長 貢獻交流“她”力量

黃潔如（中評社 海涵攝） 中評社北京8月19日電（記者 海涵）西安創業台青代表黃潔如日前在“相約長安·青春同行”——2024陝台文化交流周活動開幕式上表示，“西安的城市建設發展很快，舞台非常大，機會也很多，我的格局和眼界一下打開了許多，也有了更多學習的機會和發揮的空間，在這個過程中，我仿佛找到了與這座城市一起成長、同頻共振的感覺。”她說，“我願意繼續運用自己成功的經驗，鼓勵更多優秀的女青年瞭解真實的大陸，幫助青年台胞尤其是女青年適應大陸的生活節奏。”



來自台灣桃園的黃潔如是一名建築師，她2014年來到陝西，2019年在陝創業，距今剛好滿10年。黃潔如在西安創立了自己的空間設計品牌，主要從事建築、空間設計等工作，她曾參與西安市和周邊城市多項重大規劃、鄉村改建、醫院、學校、等不同類型設計項目。同時黃潔如還是一名嫁到陝西的台灣媳婦，以及西安建築科技大學建築學研究生。



“之前在台灣工作時，接手的項目規模往往都很小。而在西安的公司還可以參與大規模的城市規劃設計，這對我來說是非常震驚和詫異的，我瞬間心動了。”黃潔如說，2014年，她懷抱著對文化古都的美好憧憬獨自來到了西安發展，開啟了忙碌的兩岸奔波生活。



直到今天，黃潔如還清楚記得她在西安第一次參與的項目，“那是西安東郊20世紀60年代留下來的紡織城舊城區更新案，那裡遍布著前蘇聯風格的老式建築與廠房，與西安十三朝古都、3000多年建城史古今交融，讓我感到異常興奮，整個街區滿滿歷史感，讓人一眼淪陷。”



黃潔如感嘆說，“西安的城市建設發展很快，舞台非常大，機會也很多，我的格局和眼界一下打開了許多，也有了更多學習的機會和發揮的空間，在這個過程中，我仿佛找到了與這座城市一起成長、同頻共振的感覺。”

