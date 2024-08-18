冷藏冰鮮充鮮肉賣　無良肉檔魚目混珠

中評社北京8月18日電／據大公報報導，“消費者過往購買肉類均以肉眼分辨，其實並不理智。”香港農業聯合會主席陳建業接受《大公報》訪問時坦言，因過往不時聽聞有不良肉販，除用“生鮮燈”的效果，亦會利用“保鮮粉”、硼砂之類的方法為不新鮮的肉類“整色整水”。他更透露，不良商人利用冷藏或冰鮮的豬肉，魚目混珠扮作新鮮肉，希望政府部門能加強監管及巡查。



“僵屍肉”用化學物“化妝”



陳建業表示出售冰鮮豬肉應有相應配套的銷售條件，例如在切割冰鮮肉時需在冷凍的環境下分割，並需作預先包裝的安排，惟不少商販未有遵從，“如現時政府的監察能跟足，就能減少這方面的情況。”他又提醒，市民看到過分便宜的肉檔需打醒精神，因為來貨有基本的價格標準，新鮮豬肉價格一般超過每斤40元，“如去到20多元一斤，成本都未能收回，又何來有肉可出售。”



“現時看到旺角、深水埗及元朗一帶，標榜20多元一斤豬肉，存在魚目混珠的嫌疑。”陳建業透露不少不法商人會利用冷藏肉解凍後扮新鮮肉出售，將各地入口並且冷藏已久的“僵屍肉”，利用行內俗稱“保鮮粉”、“神仙水”等的防腐化學物，將“僵屍肉”起死回生。



所謂新鮮豬肉即是溫體肉，毋須要冷藏，冰鮮肉則需要冷藏於冷藏櫃或冷藏設施內。陳建業提到，出售新鮮肉的肉檔通常會與食肆、茶樓及酒館聯繫，賣剩的新鮮肉（俗稱下欄貨）會交予相關食肆或中菜館。但他指出，不排除會有肉檔將新鮮肉放入雪櫃，翌日再出售。陳建業又指現時政府相關部門不時進行檢控行動，惟覺得檢控力度不足，巡查亦相對較弱，他說食環署得知部分出售較平價豬肉的肉檔，應集中跟進處理。



另外，陳建業指出攪碎豬肉不足秤的情況在業內甚為普遍，由於攪碎為一個加工的過程，因而會出現損耗，“在攪碎過程中，（攪碎機）未必能將所有的肉完全推出，而豬肉可能要起皮及切了一些肥肉也會輕了。”他指出，購買一斤的豬肉經攪碎後，會減少一至二両，若購買較少量的豬肉，例如三両，少了一両，比例上便會十分明顯。

