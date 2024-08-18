政府續關注日本核污水排放

中評社北京8月18日電／﻿據大公報報導，署理政務司司長卓永興前日（16日）與訪港的日本農林水產大臣阪本哲志、日本駐港總領事岡田健一會面。就日方要求香港解除對日本水產品的進口禁令，卓永興回應時就日本福島核污染水持續排海問題表達關注，並指出核污染水排海造成的外溢影響前所未有，日方目前未能保證核污水排放的淨化和稀釋裝置能長期有效運作。



卓永興表示，特區政府和社會高度重視食物安全和公眾健康，必須審慎行事和嚴格把關。他強調，特區政府會密切留意核污水排放的發展，並會不時檢視相關應對措施。



卓永興並向日方介紹香港由治及興的良好局面，期望進一步推動香港與日本各方面的交流與合作。



署理環境及生態局局長黃淑嫻、商務及經濟發展局副局長陳百里也有出席這次會面。



中方反對排核污立場沒變化



2023年8月24日，日本無視國內外的強烈反對，單方面強行啟動福島核事故污染水排海。截至今年8月，日方已啟動八批核污水排海，共計排放約62400噸核污水，為禍全球。中國外交部發言人日前表示，中方反對日本單方面向海洋排放核污水的立場沒有變化。福島核污水排海事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益，絕非日方一家私事。日方在尚未解決國際社會對核污水排海安全性、淨化裝置長期可靠性、監測安排有效性等關切的情況下，將潛在污染風險轉嫁給全世界，極其不負責任。中方已多次向日方表明關切並同日方進行了深入溝通。