中評社北京8月18日電／網評：理性看待專業“冷”與“熱”

來源：光明日報 作者：莫潔



最近，大學陸續發放錄取通知書。不少考生在社交平台分享錄取情況，從中不難感受到高校專業“冷”“熱”切換之快。總的來說，土木工程、外語、金融、對外貿易、管理類等曾經熱門的專業在近幾年遇冷，高招錄取中不同程度遭遇降分，有的學校甚至不得不選擇縮招。而反觀一批新工科專業則“高分出道”，表現火熱，成為不少高分考生的首選。



昔日的“熱門”爆冷，過去不曾被關注的專業成功翻紅，對於高校專業的冷熱切換，人們雖已不再新鮮，但依然對該話題保持著關注。從高招季到就業季，關於高校專業的新聞總能引起不小的討論。人們試圖從各種蛛絲馬跡中感知風向的變化，並以此修正自己的選擇，包括但不限於家中考生的志願填報、職業賽道的選擇。



專業本身並無絕對的冷熱之分，公共話題中所言的專業冷熱，其實更接近於反映市場對專業人才的需求度的指標，更直白地說，也即就業前景。而這又與專業對經濟社會發展的適應度息息相關。當一個專業的發展順應了經濟社會的發展方向和趨勢，行業對專業人才的需求大且容納能力強，那麼自然就會吸引更多人報考，並最終表現為走高的報考人數和錄取分數線，也即“熱”。反之亦然。



僅以就業前景來對一個專業作出定義，當然是片面的。不過，在當前就業競爭激烈、求穩心態強烈的現實背景下，人們對專業的選擇賦予就業前景這個指標以更高的權重，似乎也無可厚非。只是，“追高”總有“踩空”的風險。任何專業和行業發展都有自己的周期，當初的熱門專業不一定在幾年之後還是“香餑餑”。特別是，科技創新帶動經濟社會加速發展與變革，可以預見的是，與之相關聯的專業調整也將更加頻繁和顯著。



儘管人們對於所學專業與所從事職業強對應的思維慣性依舊存在，但事實上，過去那種一考定終身，考什麼幹什麼的時代早已過去。當今時代，科技發展日新月異，新經濟新業態新模式不斷催生而出，尤其是人工智能的發展持續顛覆著我們對職業的認知和想象。在未來的競爭中，大學幾年所積累的專業知識和技能固然重要，但高階的認知能力、學習遷移能力、通融見識、寬廣視野等可能更能決定一個人能走多遠。

