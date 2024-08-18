專訪：共建“一帶一路”成平等互利合作典範

中評社北京8月18日電／原標題：共話中國經濟新機遇｜專訪：共建“一帶一路”成為平等互利合作典範——訪俄羅斯－亞洲工業家和企業家聯盟主席曼克維奇



據新華社報導，俄羅斯－亞洲工業家和企業家聯盟主席曼克維奇日前接受新華社記者專訪時說，當前逆全球化和保護主義思潮湧動背景下，共建“一帶一路”已成為平等互利合作的典範，對促進經濟全球化具有重要獨特意義。



曼克維奇表示，當前國際環境下，共建“一帶一路”給欠發達國家推動國內基礎設施建設、啟動工業項目、創造就業提供了機會，有助於各國加快開放合作步伐、推動全球和地區經濟穩定健康發展。



“共建‘一帶一路’使得包括俄中兩國在內的歐亞地區貿易、投資一體化發展逐步拓展，基礎設施進一步互聯互通。”曼克維奇說。



曼克維奇指出，俄中經貿合作互補性強、覆蓋面廣，未來前景非常廣闊。雙方在能源領域已經積累了豐富合作經驗。“不僅如此，中國在太陽能、風能等清潔能源領域處於世界領先地位，俄羅斯在氫能開發與利用方面也擁有技術優勢，具有先進的技術解決方案和科研基礎。”曼克維奇認為，清潔能源領域合作有望成為今後俄中經貿務實合作的新增長點。



談到中俄投資合作時，曼克維奇表示，俄政府正完善對華招商引資政策。“長期以來，中國一直在向國際市場提供優質產品並因此享譽世界，俄方歡迎中國企業和投資者參與俄羅斯市場，共同推動雙邊經貿往來。”曼克維奇說。