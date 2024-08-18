科技時鐘：一鍵穿梭香港“城市景昔”

中評社北京8月18日電／據新華社報導，隔著手機屏幕，香港南大門海鮮烹調專門店董事總經理羅國興站在鯉魚門碼頭的這一頭，父輩的記憶在那一頭。在科技的助力下，一段段關於香港的珍貴記憶再次浮現，羅國興搭乘這架科技感滿滿的“AR時鐘”穿梭機，品味香港的古往今來。



香港特區政府旅遊事務署2021年推出的文化創意旅遊項目“城市景昔”，讓市民和旅客通過一部手機便可瞭解香港變遷。用戶掃描指定地點的“AR時鐘”二維碼，便可體驗由歷史照片或本地藝術家根據歷史資料創作的畫作拼凑成的歷史全景圖像，沉浸式感受香港的今昔景觀。



“即便我的父親已經不在人世，當昔日石礦場和鯉魚門老字號店鋪的畫面出現在手機屏幕上，我和我的爸爸好像以另一種方式‘重逢’了。”羅國興欣慰地說。



技術創新守護城市記憶



“城市景昔”旅遊項目由特區政府旅遊事務署委托香港城市大學創意媒體學院研發及製作，在香港28個指定地點推出。作為全球首個在城市環境中全面應用擴增實境的旅遊項目，創作團隊通過歷史全景圖像，以3D建模等多媒體技術，結合現場實景，加上有趣的動畫和精心製作的音效，還原香港變遷，幫助遊客和市民瞭解香港歷史並追尋城市記憶。



在中環的畢打街，記者掃描了“AR時鐘”，一幅360度的古今對比圖躍然紙上，短短幾秒，便可感受香港的“變與不變”。記者仿佛穿越到上世紀的香港，街上行人的穿著頗具年代感，路上經過的“叮叮車”不時發出經典的“叮叮”聲。手指輕輕劃過畫面，記者又回到了充滿現代感的香港。



用一部手機“游走”香港古今，用生動的畫面展現城市蛻變並非易事。



“城市景昔”藝術總監、香港浸會大學視覺藝術院講座教授邵志飛坦言，很多街道面貌已經改頭換面，甚至已不復存在，團隊需要通過不同渠道收集圖片、影片、聲音等素材，再參考歷史學家的意見，創建虛擬3D模型。該項目還邀請了本地年輕藝術家繪制建築的不同角度和人物插畫等，最終把歷史全景圖像與現場實景活現在眼前。

