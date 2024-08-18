網評：告別爽劇模式，微短劇還“勾”人嗎？

中評社北京8月18日電／網評：告別“爽劇”模式，微短劇還“勾”人嗎？

來源：工人日報 記者：陳丹丹



從高流量走向高質量，從套路化轉向精品化



告別“爽劇”模式，微短劇還能“勾”住人嗎？



經過一段時間“跑馬圈地式”的“野蠻生長”後，微短劇相關的各級監管政策不斷趨嚴，多個平台和地區同步落地優質微短劇扶持政策，該行業逐步呈現出迭代創新和規範化發展趨勢。轉型中的微短劇行業有何新特徵？如何引導其有序發展？怎樣推動微短劇市場實現“量增質升”？



15秒一次反轉，30秒一個衝突，3分鐘演盡愛恨情仇……



近年來，微短劇作為網絡視聽領域的新興業態之一，在信息海量化傳播的趨勢下，憑借“短、平、快、爽”等特徵，滿足了人們在碎片化時間內的新型精神需求，成為深受用戶追捧的“解壓神器”和“電子榨菜”。



微短劇行業自2023年“破圈”以來，得益於供需兩旺的行業生態，逐步呈現出爆發式發展態勢。艾瑞咨詢近期發布的《2024年中國微短劇行業研究報告》數據顯示，2023年微短劇行業市場規模為358.6億元，同比增長234.5%，預計2024年中國微短劇市場規模可達484.6億元，未來5年內行業市場規模有望突破1000億元。



魚龍混雜倒逼轉型發展

