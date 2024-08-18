為京華城開神秘會議？ 柯駁：和“她”便當會

中評社台北8月18日電／前台北市長、民眾黨主席柯文哲京華城案爭議持續，名嘴李正皓爆料，柯文哲在2020年3月10日與“她”開神秘會議後，接者就收到京華城陳情信，若柯被起訴，她恐也有圖利嫌疑。柯文哲回應，當日是和國民黨議員應曉薇的便當會。台北市議員分析，顯見柯已有點不安和心虛，才會把責任推給議員陳情，但重點是其中有什麼催化劑。



根據《中時新聞網》報導，李正皓指出，柯文哲在2020年3月10日與“她”開神秘會議後，接者3月17日就收到京華城陳情信，柯文哲則於19日親簽交辦單給都發局。而她位高權重，與北市政商關係也好，若柯被起訴，她恐也有圖利嫌疑。對此，外界紛紛猜測該名女性是誰，多人將矛頭指向前副市長、民眾黨“立委”黃珊珊，柯文哲則解答，是和應曉薇的“便當會”。



國民黨議員、京華城容積違失案專案調查小組召集人游淑慧批評，顯見柯已有點不安和心虛，才會把責任推給議員陳情，但重點不是誰來陳情，若議員陳情包庇非法，柯也應該不會照做，且過去也有議員向前市長郝龍斌陳情京華城案，但郝不願意做，柯卻都做了，重點是其中有什麼催化劑，才讓柯違反都發局意願，義無反顧做一次。



游淑慧也指出，調查小組資料中，2020年3月10日確有會議，與會者是市府官員包含黃珊珊，但無法確認該場會議是否與李所指相同，但會議很奇怪，和都發局、京華城有關，黃沒有督導都發局卻出席，負責督導的前副市長彭振聲卻沒有前來，呼籲柯別東拉西扯、擠牙膏，針對外界質疑應一次說清楚。

