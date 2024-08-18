香港舉辦首屆“中華文化節”

中評社北京8月18日電／據人民日報報導，前不久，香港首屆“中華文化節”開幕，來自內地和香港的一流藝術院團及藝術家雲集香江，為市民及海內外遊客帶來絢爛多彩的中華文化盛宴。



6月7日晚，香港沙田大會堂演奏廳座無虛席，人們仔細翻閱手中的節目單，熱切期待著首屆“中華文化節”開幕舞劇《五星出東方》的亮相。



“該劇的靈感源自1995年在古絲綢之路上新疆和田地區尼雅遺址出土的國家一級文物‘五星出東方利中國’漢代織錦護臂。”北京演藝集團副總經理、舞劇《五星出東方》製作人董寧表示，期望通過此劇讓香港觀眾瞭解國寶，深入感受中華優秀傳統文化之美。



一塊漢代織錦護臂，一段凄婉動人故事。隨著厚重而略帶神秘感的音樂響起，跨越千年的時空之門在風沙中緩緩開啟。



“欣賞演出，仿佛經歷了一次艱辛壯美的藝術考古。”演出結束後，意猶未盡的香港市民胡小姐贊不絕口，“感覺劇中人物不再是虛構角色，而是真實生活在2000年前的各族人民，舞劇真正做到了用舞蹈‘講’故事。”



在首屆“中華文化節”開幕當晚，香港特區行政長官李家超發表視頻致辭說，香港是中西文化匯聚交流之都，國家“十四五”規劃支持香港發展中外文化藝術交流中心，世界各地的朋友都選擇來香港這顆“東方之珠”作文化交流，所以香港有條件、有環境、更有責任面向海內外弘揚中華優秀傳統文化。



據介紹，本屆“中華文化節”由香港特區政府文化體育及旅遊局呈獻、特區政府康樂及文化事務署弘揚中華文化辦公室策劃，於6月至9月期間舉辦，旨在以豐富多彩的活動加強市民對中華文化的認識，開展愛國主義教育，增強年輕一代的國民身份認同和文化自信。



“無論是音樂、舞蹈，還是戲曲、展覽，我從這些活動中深深領略到中華民族深厚的文化底蘊。”香港青年林皓賢是一名文藝愛好者，他一口氣選購了近10場演出的門票。

