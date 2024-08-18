澳門建設“體育之城”

中評社北京8月18日電／據人民日報報導，朝陽初升，清晨來臨，比鳥兒起得還早的是晨練的居民；夕陽西下，夜幕低垂，夜跑的年輕人仍然不知疲倦，享受著奔跑帶來的快樂。



“無論何時，當你漫步在水塘公園，抑或是登上鬆山健康徑，總有人在奔跑，或互道早安，或鼓勵加油，健康樂觀、融洽和諧的氛圍感染著每個人，也成了這座城市留給人的特別印象。”從內地來澳門工作的林先生感慨。



澳門特區政府2024年財政年度施政報告明確提出建設“體育之城”。“每個月至少舉辦兩場國際賽事，打造具有澳門特色的體育品牌賽事，用體育盛事吸引八方遊客。”澳門特區行政長官賀一誠表示。“體育之城”建設進一步豐富了澳門世界旅遊休閑中心的內涵，賦予休閑娛樂以更加積極、更富活力的特徵。



體育賽事豐富



城市活力迸發



競速、漂移、超車，驚險精彩；電單車、房車、F3（三級方程式）賽車，輪番上陣。2023年11月，第七十屆澳門格蘭披治大賽車以城市賽道的鮮明特色、連續70年從未中斷的組織能力，不僅吸引了39個國家和地區的270多名賽車手競速澳門，更有14.5萬人次到場觀看，創歷史新高。這項創立於1954年的著名國際賽事，給“體育之城”寫下生動注腳。“舉辦體育賽事特別是具有國際影響力的體育賽事，應該成為‘體育之城’建設的目標之一。”澳門特區政府體育局局長潘永權說。



不光是賽車，網球賽、排球賽、籃球賽、高爾夫球賽、斯諾克表演賽等，一年到頭，在澳門舉辦的各類賽事頻頻登場，精彩不斷。馬龍、朱婷、姚明等現役或退役的著名運動員走進澳門，不僅參與比賽，更走進社區、學校，與澳門運動員、青少年溝通交流，普及體育運動，弘揚體育精神。“每一次體育賽事來臨，運動潮流、健康之風都會從賽場吹遍整個澳門。”潘永權說。

