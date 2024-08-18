中評社北京8月18日電／網評：把握機遇 乘勢而上

來源：人民日報 作者：孫天霖



“三聯通、三便利”，6項進一步深化內地與香港的金融合作的政策舉措出爐；陸續批准增加陝西西安、山東青島、山西太原、內蒙古呼和浩特等10個內地赴港澳“個人游”城市；京港、滬港間夕發朝至高鐵動臥列車開行，香港與內地間人員往來更加便利……今年以來，一系列惠港措施接連推出，充分反映中央對香港的關心和支持，進一步提振香港發展動能，香港由治及興未來可期。



祖國始終是香港保持長期繁榮穩定的堅強後盾。一直以來，背靠祖國、聯通世界，是香港得天獨厚的顯著優勢。前不久，商務部與香港特區政府實質性完成《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）服務貿易協議新一輪修訂磋商。2003年以來，內地與香港簽署了CEPA及其系列協議，鞏固了香港聯通內地與世界各地之間的橋梁角色。CEPA實施以來，內地與香港在貨物貿易領域全面實現了自由化，在服務貿易領域基本實現了自由化，在投資領域建立了系統多元的保障制度。CEPA服務貿易協議的新一輪修訂集中於法律、金融、建築等香港具備優勢、業界廣泛關注的專業服務領域，使相關業界獲得更廣闊的發展空間，這將進一步深化內地與香港的經貿合作，為香港企業和專業人士在內地發展業務提供更多便利和優惠。



香港與內地同氣連枝、心手相連，在一次又一次的雙向奔赴中，香港與內地的交流更加深入、合作更加深化。據統計，今年1月至6月共有訪港旅客約2100萬人次，同比上升64%，其中內地旅客訪港約1615萬人次，按年增加約六成。前不久，財政部、海關總署、稅務總局聯合發布公告，2024年7月1日起，自香港、澳門進境年滿18周歲的居民旅客攜帶行李物品免稅額度從5000元提高至1.2萬元；中華人民共和國出入境管理局發布公告，2024年7月10日起為港澳永久性居民中的非中國籍人員簽發來往內地通行證件。相信這些新措施將進一步促進內地與香港人員的交流交往，提高商貿投資、文化旅遊和教育科研等多領域的合作成效，為香港經濟注入新動力，助力香港更好融入國家發展大局。



凝心聚力、踔厲奮發。把握系列惠港措施機遇，落實好每項惠港措施，香港一定能在融入國家發展大局中實現更好發展。