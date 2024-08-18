中評社北京8月18日電／網評：互聯互通 融合加速

來源：人民日報 作者：江琳



深中通道6月30日建成開通，首周總車流量超72萬輛次，日均車流量超10萬輛次。通車後車流量持續高位運行，顯示出粵港澳大灣區融合發展的強大內在動力和經濟發展的強勁活力。



粵港澳大灣區覆蓋約8600萬人口，2023年經濟總量突破14萬億元。繁榮的經濟帶來生產要素流通的旺盛需求。廣深港高鐵、港珠澳大橋、南沙大橋、廣汕高鐵、深中通道等重大交通基礎設施相繼開通運營，今年底即將建成通車的黃茅海跨海通道，在建的獅子洋通道……越織越密的大灣區立體交通網，持續縮短粵港澳三地時空距離，“一小時生活圈”加快形成，支撐大灣區高質量發展的“骨骼”更加強壯、“血脈”更為暢通。



基礎設施“硬聯通”，叠加“港車北上”“澳車北上”等規則機制“軟聯通”，讓更多港澳居民在大灣區過上“說走就走”的雙城甚至多城生活。今年上半年，港珠澳大橋珠海公路口岸6次刷新客流車流紀錄，港澳單牌車日均通行量達到7800輛次，港澳旅客超過4.2萬人次，分別占口岸客流車流總量的56.0%和60.9%。



滾滾車流，便利的不僅是出行，還有粵港澳三地經濟、社會和文化交流；提速的不僅有交通，還有粵港澳三地的經貿往來；暢通的不只是車輛，更是粵港澳三地的貨物、技術、資金、信息等要素資源。



相信充分發揮交通開路先鋒作用，持續提升粵港澳大灣區基礎設施“硬聯通”和規則機制“軟聯通”水平，推進粵港澳大灣區市場一體化，一定能為把粵港澳大灣區建設成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地提供更好服務保障。