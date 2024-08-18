澳門公布行政長官選舉日程表

中評社北京8月18日電／據新華社報導，澳門特區行政長官選舉管理委員會16日發出告示，訂定特區行政長官選舉候選人提名期為8月29日至9月12日，並於行政長官選舉網頁公布“行政長官選舉日程表”。



8月12日的《澳門特別行政區公報》刊登行政命令，訂定2024年10月13日為行政長官選舉日。管委會按照選舉日期，根據行政長官選舉法的相關規定制定了“行政長官選舉日程表”。



選舉日程中，8月29日至9月12日為行政長官選舉候選人提名期。在此期間，有意參選行政長官的人士或其代理人可向管委會領取《行政長官選舉候選人提名表》，並須於提名期內交回。參選人士須提交真誠聲明其擁護澳門特別行政區基本法和效忠中華人民共和國及其澳門特別行政區且經適當簽署的聲明書。



管委會收到提名表後會對被提名候選人進行可接納性審查，由澳門特別行政區維護國家安全委員會就被提名人是否擁護澳門特別行政區基本法和效忠中華人民共和國及其澳門特別行政區作出判斷，並就不符合者向管委會發出具約束力的審查意見書。就管委會基於國安委意見書而作出被提名人不符合候選人資格的決定不得提起聲明異議或司法上訴。



按行政長官選舉法規定，任何候選人的提名須由不少於66名行政長官選舉委員會委員以聯合簽署提名表的方式作出。