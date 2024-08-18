香港舉辦“2024數碼娛樂領袖論壇”

中評社北京8月18日電／據人民網報導，“2024數碼娛樂領袖論壇”8月16日至18日在香港數碼港舉行。論壇以“想象游樂園：人工智能驅動Web3.0娛樂創新”為主題，探討人工智能（AI）及Web3.0技術在數碼娛樂、智慧生活、文化旅遊、夜經濟、教育等領域的運用。



論壇現場設有體驗專區，設有“智慧生活”“機械人技術”“運動與遊戲”及“藝術與文化”四個主題，展出近50項創新技術或應用。例如，結合AI和沉浸式技術的“梵高數碼故鄉”、將咖啡文化與機械人技術相融的路邦咖啡師機械人系統、擁有高度靈活動作能力的宇樹科技人形機器人、專用於教育與訓練的互動對話機器人系統ChatsOK。現場還有工作坊及各類競賽，為大眾及數碼娛樂愛好者提供了沉浸式體驗，感受數碼娛樂虛實結合的樂趣。



香港特區政府財政司司長陳茂波在開幕致辭時表示，“2024數碼娛樂領袖論壇”獲得廣泛的參與及支持，足證香港作為數碼娛樂中心的重要地位。全球娛樂和媒體產業在疫情後一直穩定增長。人工智能和Web3.0等創新技術正改變有關產業，並重新定義遊戲、電視和電影，甚至藝術和體育領域的互動和應用。他強調，香港特區政府積極支持數碼娛樂發展，包括支持數碼港建設充滿活力的Web3.0生態系統。政府會繼續培育更多人工智能領域的人才，吸引更多相關企業和項目落戶香港。



香港數碼港董事局主席陳細明表示，數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，正全力打造領先的人工智能生態圈。數碼港匯聚了超過300家專注於人工智能、大數據及機械人的企業，積極與人工智能龍頭企業，就人工智能基建設施、算力、系統集成及各行業應用建立合作，以推動研發及人工智能在各領域的轉化。



論壇邀請了超過60位來自微軟、英偉達、阿里巴巴、百度、思科、字節跳動及香港理工大學等業界和學界人士，聚焦於一系列顛覆性突破，包括AI驅動的數字內容創作、高效能運算（HPC）在娛樂產業的革新潛力，以及利用地理空間數據增強娛樂體驗。專題討論環節深入探索科技如何引領電影、短視頻及文創產業創新與突破，議題包括“從《九龍城寨》談文創產業IP之跨界別與地域價值”“微娛樂：個人化、資料化與社群化的流量經濟之致勝策略”等。與會講者還討論了“去中心化”娛樂經濟模式的未來發展前景，以及公共娛樂在文化旅遊及夜經濟的角色。