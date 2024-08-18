雙向奔赴！中越跨境旅遊持續火熱

7月5日，越南遊客在大理洱海邊騎行。（圖源：新華社） 中評社北京8月18日電／據新華社報導，“雲南非常美。”剛剛結束的雲南之旅，讓越南遊客杜玄璧倍感新鮮、意猶未盡。在一周的時間裡，她去了大理、麗江和香格里拉，逛了古城，爬了雪山，品嘗了特色火鍋。



“麗江古城是我去過的最美的古城。”越南越捷旅遊公司林同省分公司副總經理武英俊近日專程到中國考察旅遊線路。考察團行程尚未結束，他就有意向同中國旅行社開展合作，共同推介更多中越跨境旅遊線路。“我會多向越南顧客推薦這邊好玩的地方，也希望有更多中國人到越南旅遊。”他說。



近段時間，得益於直通航線、簽證便利化等利好政策，與越南接壤的雲南，入境游持續火熱，迎來了大批越南遊客。



2023年年初，雲南省大理市的鳳陽邑村因電視劇《去有風的地方》成為了熱門景點。這部劇也火到越南，拍攝地吸引了眾多越南遊客前來打卡。村子裡有的店還貼心地為越南遊客寫了越南語廣告牌。



“從來沒有那麼渴望過學一門外語。”鳳陽邑村海螺咖啡館的一位女性工作人員說，近期顧客中有三分之一是越南遊客，為了更好溝通交流，她準備抽時間學習越南語。



今年以來，雲南昆明、大理、麗江、香格里拉、紅河等地成為越南人出境游的熱門目的地。



隨著中越跨境旅遊越來越火，越南語人才也變得緊俏。雲南導游於濤從事越南語導游工作多年，明顯感受到近兩年越南旅遊團數量的增加。“經常一天有三四家旅行社找我帶團，實在忙不過來。”他說，有時候上午剛在中越邊境的雲南河口送完團，下午又得趕到昆明接新的團，最近幾乎每天都是連軸轉。



不僅越南遊客鐘情雲南等地，今年以來，越南也成為許多中國人出境游的熱門目的地。中越跨境旅遊雙向奔赴，呈現出蓬勃發展的良好勢頭。



據越南國家旅遊局統計，今年5月，赴越中國遊客達35.7萬人次，超過連續4年領先的韓國，重新成為越南第一大旅遊客源國。

