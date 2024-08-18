中評社北京8月18日電／網評：美國的芯片擴張計劃緣何失敗？

來源：中國網 作者：馬雪（中國現代國際關係研究院美國研究所副研究員）



近年來，美國以政府補貼、稅收減免優惠等措施，拉攏芯片製造企業到美國建廠，試圖扭轉美國對進口芯片的依賴。在美國產業政策刺激下，美國國內對製造業尤其是芯片製造的投資大幅增加，但美國製造業實際表現仍然低迷，新工廠竣工延遲，芯片生產未達預期目標。以台積電為例，自2020年5月接受美國政府補貼宣布赴美設廠以來，還未生產出一塊半導體產品，凸顯美國通過產業補貼等措施重構供應鏈，讓產業回流美國的效果有限。



從在美投資建廠情況看，新工廠“水土不服”導致延遲竣工。台積電將其在亞利桑那州的第一家工廠的初始生產時間從今年推遲到2025年，而第二家工廠要到2027年或2028年才會生產芯片，工廠給出的理由是，當地工人缺乏安裝複雜設備的專業知識，技術選擇和聯邦資金存在不確定性。



可見，新工廠在美國本土面臨多方面挑戰：



一是勞動力缺乏。資本和訓練有素的勞動力結合，是新工廠運行必不可少的條件。運營如此複雜的芯片工廠需要擁有高水平技術技能的人員，需要精通生產流程中化學、機械和電子技術的人員。這些複雜工廠所需的工程師和技術人員數量，遠遠超過美國高校畢業生的數量。提供匹配的勞動力不是短期內美國可以實現的目標，衹有對正確的教育項目進行認真投資，通過國家資助的、標準嚴格的大學培訓，才能做到。



二是文化差異。以台積電為例，中國台灣管理人員與美國工人之間存在文化衝突，與美國工人對工作時間和工作環境的要求有本質上的觀念分歧。台積電想從中國台灣引進勞動力也遇到困難。美國的管道安裝工、水管工和其他工種的工會一度試圖阻止台積電為中國台灣工人辦理簽證，稱工會工人可以勝任這些工作。2023年12月，台積電被迫與當地工會達成協議，稱台積電將專注於雇用當地人，減少引進具有專業經驗的外國人。

