中企何以贏得“全球南方”青睞

8月12日在印度尼西亞新首都努山塔拉拍攝的由中國企業推出的智軌系統。（圖源：人民日報海外版） 中評社北京8月18日電／據人民日報海外版報導，近年來，中國企業“走出去”步伐不斷加快。在許多發展中國家，活躍著越來越多中國投資者和建設者的身影。英國《經濟學人》雜誌日前刊文稱，中國企業正在“全球南方”市場快速發展並贏得競爭優勢。



中國品牌知名度、影響力日益提升



在以廣大發展中國家和新興經濟體為代表的全球南方國家，中國企業正成為深受當地市場認可與歡迎的重要合作夥伴：一方面，從服裝到智能手機，從新能源汽車到太陽能電池，越來越多“中國造”圈粉當地消費者；另一方面，在當地各類發展項目中，中國企業往往作為參與者或投資者，發揮積極作用。



以拉美地區為例——



在厄瓜多爾，中國汽車品牌在當地市場占有率達到35%，同時約30個來自中國的原裝或組裝摩托車品牌在當地經營，部分品牌和車型已成為當地消費者首選。厄瓜多爾汽車工業企業協會經濟事務部主任何塞·阿瓦德認為，“中國汽車在設計和配置等方面優勢明顯”。



在墨西哥，中國品牌的知名度不斷提升，OPPO等手機製造商以及比亞迪等車企成為該國機場大型廣告牌的主要租戶。數據顯示，2023年，墨西哥是僅次於俄羅斯的中國汽車第二大出口目的地。



在哥倫比亞，自2020年以來，中國企業在該國的投資持續增長。哥倫比亞駐華大使館商務參贊、哥倫比亞貿易投資旅遊局中國區主任奧斯卡表示，10年前，在哥倫比亞還很難見到中國公司，而如今，中國已成為哥倫比亞最重要的投資國之一，且投資領域越來越多元化。

