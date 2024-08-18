中評社北京8月18日電／網評：中國發展是全球南方國家的重要機遇

來源：人民日報 作者：奧斯汀·馬霍（尼日利亞《黎明報》創刊人、總編輯）



中國式現代化道路是中國獨立自主探索的成果，這條現代化之路令人振奮。廣大全球南方國家應當勇於探索適合本國國情的發展道路，共同推進現代化建設



實現現代化的目標激勵幾代中國人不斷努力。中國式現代化道路是中國獨立自主探索的成果，這條現代化之路令人振奮。



中國式現代化著眼於提升人民福祉。在中國共產黨的領導下，中國創造了發展奇跡，實現了消除絕對貧困的目標，使數億中國人民擺脫貧困，為人類減貧事業作出重要貢獻。中國建成了世界上規模最大的教育體系、社會保障體系和醫療衛生體系，基本養老保險覆蓋超過10億人，基本醫療保險參保率穩定在95%以上，人均預期壽命提高到78.2歲。中國不斷提高勞動力素質，推動社會全面進步。



中國式現代化高度重視生態環境保護。中國以實際行動履行綠色發展承諾，沒有走西方“先污染、後治理”的老路。我訪問過中國許多地區，中國大規模的水力、光伏、風力發電項目給我留下深刻印象。當前，中國正積極穩妥推進碳達峰碳中和。2012年至2021年，中國以年均3%的能源消費增速支撐了平均6.6%的經濟增長，成為全球能耗強度降低最快的國家之一。



中國式現代化是走和平發展道路的現代化。中國一貫主張通過和平方式實現發展，從不謀求征服、剝削其他國家，與西方國家走過的現代化道路截然不同。西方國家對非洲大陸的殖民歷史是非洲人民無法磨滅的痛苦記憶。中國堅定不移走和平發展道路，這表明中國願同各國一道，實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。



中國的發展是全球南方國家的重要機遇。近年來，非中之間的貿易額持續增長，非洲成為中國式現代化的受益者。據統計，2023年非中貿易額達到2821億美元，中國已連續15年保持非洲第一大貿易夥伴地位。物美價優的中國商品受到非洲各國人民歡迎，中國資金和技術助力非洲大陸基礎設施建設，有力促進非洲發展。



中國式現代化對全球南方國家具有借鑒價值。廣大全球南方國家應當勇於探索適合本國國情的發展道路，共同推進現代化建設。