陳佩琪自爆與柯P還沒和好　生日當天被他惹火

中評社台北8月18日電／民眾黨主席柯文哲近日捲入政治獻金風暴，其妻陳佩琪今在臉書發文自爆，她與柯文哲還沒有和好，最近雙方的“不滿”正急遽升高，以前柯文哲回家會喊她，“最近可能知道河東獅子不好惹，不敢再喊了。”



據《中時新聞網》報導，陳佩琪表示，今天先生說要去台南、高雄活動， 一早要先在家門口舉行個小型記者會就要南下，幫忙打點完行李後， 接下來閒閒沒事幹， 想說菜昨天也買齊了，那就看看老公的《聽聞陳佩琪生日， 柯文哲急忙問記者：要送什麼禮物？》這則新聞。



陳佩琪說，其實過往他的答案很簡單，也有些無情： “錢都在她（佩琪）那裡， 要買什麼不會自己買！”今年大概知道河東獅子正在吼叫中，不敢這樣回了， 還體貼地先問人該送什麼好，“嗯，不錯有進步！”



陳佩琪自爆，其實最近雙方的“不滿”正急遽升高中，證據是黨團主任陳智菡那天吃飯時問她說：“ 主席那天出門， 頭髮濕濕的貼在頭皮上， 看起來都沒梳理， 是還沒和好喔？”她誠實地回答：“是啊，是這樣沒錯！”



陳佩琪話鋒一轉說， 其實還有一件更讓她生氣的事，那天她生日，柯文哲很晚才回來，回家後竟沒經本大壽星的同意，就去冰箱拿蛋糕出來切，打開蛋糕盒，不看還好， 看了更生氣， 原來一整個圓圓的蛋糕，他自承昨天已經被他K掉一半。



陳佩琪表示，她是食量小，分他一點是不在意，但那天氣就氣在從眼尾的眼睛餘光掃過去， “X！ 鮪魚肚都頂到桌緣了”， 再加上據她多年的觀察推理， 一個不愛吃零食的人， 竟然這麼晚還主動拿蛋糕出來吃，這一定有鬼。



陳佩琪說，原來如她推理的，柯文哲還沒吃晚餐， 以前回到家門口，第一件事情就是大吼一聲：“ 佩琪！佩琪， 我回來了！”第二件事是確定人有在後：“我還沒吃飯囉！”，接著第三個動作是躲進書房，接這就是等她叫號：“這位顧客，你的餐點好了喔 enjoy！”最近可能知道河東獅子不好惹，不敢再喊了。