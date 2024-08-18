廣州“室組地企”聯動發力　做實日常監督

中評社北京8月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，廣東省廣州交通投資集團紀委工作人員深入南中高速公路項目施工現場，實地瞭解工程進展、工作人員履職等情況。南中高速公路連接廣州市南沙區與中山市，建成通車後將與深中通道形成Y型路網，進一步強化粵港澳大灣區主要城市的互聯互通。



“南中高速項目建設點多面廣、投資額高、容易產生廉潔風險。”廣州市紀委監委有關負責同志介紹，該市紀委監委深化“室組地企”聯動監督，細化監督工作方案，市紀委監委第一監督檢查室會同南沙區紀委監委，市紀委監委黨風政風監督室會同駐財政、住建、規自、交通、水務等部門紀檢監察組，共同加強建設項目的日常監督，壓實屬地黨委政府及職能部門責任。



廣州市紀委監委協同廣州交投集團紀委認真排查項目建設日常管理及用地征遷、招標採購、工程變更等重點領域、重點環節、關鍵崗位廉潔風險點，健全權力運行制約監督機制。同時，針對該項目建設的特點以及違規違紀多發易發環節，製作廉潔風險防控圖，開展“一案一警示”廉潔教育，強化警示震懾。



在南中高速項目的信息化應急監控指揮中心，屏幕上實時顯示著施工現場重點區域、重點部位、關鍵環節的施工情況。“我們可以實時檢查項目管理情況，用科技手段壓實施工單位安全生產責任。”廣州交投集團紀委有關負責同志介紹。



不僅是安全生產，廣州市紀委監委還針對項目建設推進實施各個階段的不同特點，對照項目建設任務和進度要求，督促各級各單位壓實責任。“我們跟進監督項目建設主體、各參建單位及其工作人員，以及對工程項目負有審批、監管和服務職能的相關部門及其工作人員履職情況、廉潔從業情況，及時發現和糾正違規違紀違法問題。”該市紀委監委黨風政風監督室有關負責同志表示，監督檢查重點關注建設施工情況、資金管理情況、安全生產情況、廉潔從業情況和作風建設情況等。“例如對資金管理情況開展監督，主要加強對工程項目融資、驗收結算和款項支付等資金使用、管理環節的監督，督促各建設主體健全內部制度，確保工程項目融資、驗收和工程款支付等環節合規。”該負責同志說。



此外，廣州交投集團紀委還成立專項監督組，圍繞南中高速等在建項目拓寬問題線索渠道，加強日常監督。同時，集團紀委採取“四不兩直”方式，紀委書記掛點聯繫南中項目黨支部，多次到項目現場調研檢查，瞭解項目建設生產安全隱患排查、整改等責任落實和一線施工人員履職盡責情況，進一步壓緊壓實安全生產主體責任。