護航大國工程　守護雪域高原電力明珠

中評社北京8月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，在青海省海南藏族自治州同德縣與果洛藏族自治州瑪沁縣交界處，我國黃河上游在建海拔最高、裝機容量最大的水電站——瑪爾擋水電站的3號機組定子、轉子吊裝結束，工作人員正開展輔助設備安裝調試。此前，水電站首台（5號）機組、第二台（4號）機組先後並網發電。伴隨著水輪機組的轟鳴聲，奔騰的黃河水自水電站尾水洞噴湧而出，強勁的綠色電能沿著綿延的高壓輸電線路傳往千家萬戶。



瑪爾擋水電站是國家實施“西電東送”和“青電入豫”的骨幹電源點。該工程的主建方是國家能源集團，整個工程由地下廠房、混凝土面板堆石壩、溢洪道等11部分組成，涉及招標採購、現場施工等10多項業務以及相關合同300餘份，投資額度大、參建單位多、業務分布廣、安全及廉潔風險點多。打造精品工程、平安工程、廉潔工程，成為國家能源集團各級紀檢監察機構開展監督工作的目標追求。



國家能源集團紀檢監察組把集團公司重大項目建設推進情況作為全年監督重點任務之一，將瑪爾擋水電站項目列入日常監督內容，加強與項目牽頭部門的溝通會商，每月瞭解監督任務進展、通報發現的問題、共同推進工作落實。同時，不定期開展一線調研檢查，該紀檢監察組有關負責同志2次帶隊現場瞭解工程進展和廉潔風險防控情況，督促落實黃河流域生態保護和高質量發展要求。



與此同時，國家能源集團子（分）公司紀委、基層單位紀委與集團紀檢監察組加強協作監督。瑪爾擋水電站項目管理單位國家能源集團青海公司紀委圍繞施工安全、工程質量與進度、物資供應等重要事項，通過參加會議、談心談話、查閱資料等方式，每季度深入建設現場開展監督檢查，及時發現堵點、難點問題，印發紀律檢查建議，督促整改見效。



為幫助重點崗位、關鍵人員擰緊廉潔“安全閥”，瑪爾擋水電站項目建設單位瑪爾擋公司紀委分別與中國電建水電三局、中國電建水電七局、中國能建葛洲壩瑪爾擋項目部等17家參建單位簽訂廉潔承諾書，就公務用車、招標採購、資金監管等方面開展經常性廉潔共建。瑪爾擋公司紀委聯合公司黨建、審計、財務等6個部門，對機電物資、計劃合同等重點業務進行監督檢查，發現7個方面18個問題，並及時推動整改。



聚焦項目重點部位、關鍵環節，瑪爾擋公司紀委重點盯住首台機組投產發電、大壩填築等重要收尾工程，實施“一項一專班”監督模式，截至6月底，向項目現場派駐兼職廉政監督員11人，開展現場監督檢查8次，發出交辦函和工作建議37份。



“我們將繼續加強監督執紀，確保工程質量經得起檢驗。”瑪爾擋公司黨委委員、紀委書記王俊有表示。

