緊盯各類吃喝問題　嚴肅糾治違規吃喝頑疾

中評社北京8月18日電／據中國紀檢監察報報導，二十屆中央紀委三次全會對突出常態長效深化落實中央八項規定精神作出部署，強調要堅決防止享樂主義、奢靡之風反彈回潮。各級紀檢監察機關緊盯容易“死灰復燃”的老問題和隱形變異的新表現，對違規吃喝開展專項整治，嚴查“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”等問題。



浙江省東陽市紀委監委黨風政風監督室相關負責同志向記者介紹，“吃公函”問題往往與“吃食堂”“吃下級”等行為相伴而生。有的“一函多餐”，為僅出具一份公函的同一接待對象安排多次工作餐；有的以會議通知或調研方案代替公函，搞無公函接待；還有的填寫不規範甚至有函無實，只寫來訪人數，沒有人員名單、接待事由。



重慶市萬州區紀委監委通過調取購買食材、煙酒、茶葉等記錄，檢查對比食材消耗情況，發現了藏在機關企事業單位內部食堂裡的違規吃喝問題。“相比在高檔酒樓飯店超標準、超範圍公務接待，機關企事業單位內部食堂違規吃喝有的為了接待‘有面子’搞豪華裝修，有的違規購買煙酒或高檔食材，有的套取幹部職工夥食費搞違規接待，加重了基層負擔，容易形成不良風氣。”該區紀委監委黨風政風監督室主任譚琴表示。



除了隱形變異“吃食堂”，變著法子“吃老板”“吃下級”也值得關注。《黨政機關國內公務接待管理規定》明確禁止向下級單位及其他單位、企業、個人轉嫁接待費用。今年以來，東陽市紀委監委針對二級單位公務接待中常見問題，每季度開展一次檢查。“檢查的重點是具有獨立財務核算權和自主支配權的二級單位以及市屬國有企業二級子公司。”市紀委監委黨風政風監督室相關負責同志介紹，這些二級單位資金量大、資源要素多，廉政風險較大。同時，部分基層單位公務接待數量較多，標準規範執行不嚴。“從檢查結果來看，用餐超標、‘三單一函’制度落實不到位等問題在個別單位依然存在。”



“不正之風和腐敗問題互為表裡。”廣西壯族自治區桂林市臨桂區紀委監委有關負責同志介紹，在查辦該區自然資源局原黨組書記、局長於某某違紀違法問題時，發現其在2019年至2022年期間，以調動下屬工作積極性為由，多次授意管理服務對象在私人別墅、住宅安排接待同事聚餐並幫助解決餐費問題。其間，於某某還讓管理服務對象支付其接待朋友的私人費用。



“天下沒有免費的午餐，管理服務對象之所以對於某某‘有求必應’，是因為於某某利用職務影響為其在徵地拆遷項目、土地整治項目承攬等方面提供了幫助。”臨桂區紀委監委第三紀檢監察室辦案人員介紹。



按照規定要求，各級黨政機關公務接待費用應當全部納入預算管理。記者注意到，違規“化解”超範圍、超標準公務接待產生的高昂支出，催生了一系列違紀違法行為。



有的巧立名目轉嫁銷賬。一些單位將違規吃喝產生的費用混入正常接待開支中，或以會議、培訓、辦公用品等名義列支、轉移。



有的偽造材料、虛列支出報賬。四川天府新區新興街道某村黨支部書記蔡某某，授意工作人員以拆分活動開銷、虛報活動次數的方式，假借購買學習資料名義製作虛假報賬資料，套取專項經費2.9萬餘元處理超標公務接待費用。江蘇省溧陽市紀委監委在開展鄉村振興領域人才培訓補貼資金專項治理中發現，某鎮在實際未產生場租費、餐費等情況下，仍有多張相關發票入賬報銷。經查，這些虛開的發票都是為了套取培訓補貼資金，以化解日常無公函接待費用。

