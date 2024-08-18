甘肅持續完善基層監督體系　提升監督質效

中評社北京8月18日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記強調，健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，是實現國家治理體系和治理能力現代化的重要標誌。基層治理是國家治理的基石，完善黨和國家監督體系必須延伸監督觸角、激活“末梢神經”。二十屆中央紀委三次全會就完善基層監督體系作出部署，指出要優化基層紀檢監察機構設置，統籌用好縣鄉監督力量，推動加大基層監督辦案力度。今年以來，甘肅省紀委監委持續完善基層監督體系，打造協調各方、有效銜接、規範高效的片區協作機制，全面提升基層監督水平，推動全面從嚴治黨向基層延伸。上半年，該省全面建立鄉鎮（街道）片區協作機制，86個縣（市、區）紀檢監察機關立案6035件、處分4264人。



不久前，甘肅省紀委監委圍繞加強基層紀檢監察監督工作，制定《甘肅省基層紀檢監察機關片區協作工作辦法（試行）》，“一攬子”提出23條具體規定，統籌用好監督力量，針對性回應基層監督執紀執法實踐需要，推動提升基層監督治理效能。該省紀委監委推動各縣（市、區）紀檢監察機關綜合考慮縣域經濟社會發展、地理特徵和人員力量、能力優勢等因素，將監督範圍內的鄉鎮（街道）劃分為若干監督執紀執法片區，同時整合室、組、鄉鎮工作力量，協作開展監督檢查、審查調查等工作。



正寧縣紀委監委將8個紀檢監察室、6個派駐（出）機構、10個鄉鎮紀委等劃分為2個協作區，由縣紀委監委領導班子成員分別牽頭，相關紀檢監察室具體負責，片區內通力協作，定期開展交叉監督檢查，形成縣紀委監委統籌協調、派駐紀檢監察組和鄉鎮紀委協同監督、村級監督力量全員參與的工作格局。永登縣紀委監委將5個紀檢監察室、8個派駐紀檢監察組、15個鄉鎮紀委整合為5個協作片區，實現辦案力量優勢互補。



“我們通過推行片區協作，形成了力量互補、信息互通、問題互商、工作互助的基層監督工作模式。”甘肅省紀委監委有關負責同志表示。



為破解基層熟人社會監督難問題，甘肅省紀委監委扎實調查研究，先後出台了“室組地”聯合辦案工作辦法、“室組”聯合監督工作辦法、“組組”協作配合工作辦法等一系列制度規範。市縣紀檢監察機關結合工作實際，及時總結有益經驗做法，不斷細化完善工作機制。

