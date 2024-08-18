水利部部署華北華南西北暴雨洪水防禦工作

中評社北京8月18日電／據水利部網站17日消息，據預報，8月17日至19日，華北、華南、西北局部將發生強降雨過程，受其影響，海河流域漳衛河、子牙河、大清河、永定河、北三河、灤河，洞庭湖水系湘江，珠江流域東江、北江、韓江及粵東、桂南沿海，伊犁河幹流及支流夏塔河、庫克蘇河、鞏乃斯河、喀什河，艾比湖水系博爾塔拉河等河流將出現明顯漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。



國家防總副總指揮、水利部部長李國英對本輪強降雨防範工作作出部署，要求密切監視天氣變化情況，加強滾動會商研判，切實做好暴雨洪水防禦工作。8月17日上午，水利部組織防汛會商，分析研判雨情水情汛情形勢，安排部署暴雨洪水防禦和水工程調度等工作；向北京、天津、河北、廣東、廣西、湖南等6省（自治區、直轄市）水利（水務）廳（局）發出通知，要求加強監測預報預警、水庫安全度汛、中小河流洪水和山洪災害防禦等工作；向河北、山西、湖南、廣東、陝西等5省發出“一省一單”靶向預警；根據短臨降雨實況和預報，及時提醒有關地方做好監測預警和人員轉移避險等工作。



8月17日12時，水利部針對新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，指導地方全力做好強降雨防範應對工作。