青藏高原冷涼蔬菜何以走熱？

中評社香港8月18日電／生菜、苦菊、羽衣甘藍……在青海省海東市互助土族自治縣一處農田，20餘種高原冷涼蔬菜陸續成熟。李生蓮抱起一捆新鮮采摘的蔬菜順著田埂走去，不遠處，“供港澳蔬菜生產基地”的立牌格外醒目。



45歲的李生蓮是互助縣台子鄉塘巴村村民，剛過立秋，她迎來一年中最忙的時候，這兩年村裡開始大規模種植冷涼蔬菜，李生蓮忙活完自家的地，還能來村裡的“供港澳蔬菜生產基地”打工，一年少說也能多掙個一萬多元。



新華社報導，地處青藏高原與黃土高原過渡地帶的互助縣，平均海拔約為2700米，年平均氣溫衹有3.4攝氏度。“5至11月，很多地方氣溫高，處於蔬菜生產‘空窗期’。而我們這裡氣候涼爽、水質好、污染小，種出來的蔬菜綠色有機。我們瞅准這個時期，因地制宜發展高原冷涼蔬菜。”互助縣蔬菜技術服務中心主任朱安香說。



在過去，互助縣主要種植小麥、油菜等傳統農作物，全年只能生長一茬，每畝收入不足2000元。緊盯內地尤其是粵港澳大灣區市場需求，當地探索調整農業種植結構，開始引入高原冷涼蔬菜，這些品種大多一年能生長三茬，一畝地的收成近萬元，種植戶收入大幅增長。



在互助縣紅崖子溝鄉老幼村，60多名村民正在地裡采摘蔬菜。今年，老幼村種植苦菊、生菜等供港蔬菜160畝。為盤活村裡的土地，老幼村探索土地托管模式，村集體將村裡的土地全部承包，用於種植冷涼蔬菜等農作物。村民除了能拿到土地托管費，還可以到地裡打工，又能多一份收入。



老幼村黨支部書記楊潤預計，今年僅靠蔬菜種植一項，村集體經濟增收將超過30萬元。



西寧曹家堡機場海關監管科科長仁青措介紹，針對蔬菜種植企業的需求，海關開展一對一幫扶，僅互助縣，就有17家企業完成供港澳蔬菜生產基地備案。



“同時，在冷涼蔬菜的上市過程中，我們開通了綠色通道，全天候接受企業報關。我們還與深圳海關建立聯繫配合機制，全流程跟進解決在口岸環節可能出現的申報、查驗等通關問題，保障蔬菜直通粵港澳大灣區‘零延時’。”仁青措說，現在，青海蔬菜進入粵港澳大灣區，從采摘到送達，僅需不到24小時。



“目前，互助縣共建成16個‘供港澳蔬菜生產基地’，種植面積達2萬畝，累計帶動近20萬人次增收。”朱安香介紹，我們今年還接到了來自美國和東南亞國家的訂單。目前，海外訂單面積已經超過3500畝。