堅決依法打擊整治體育領域飯圈違法犯罪行為

中評社北京8月18日電／據新華社報導，近期，公安機關會同相關部門依法打擊整治體育領域“飯圈”違法犯罪行為。中國乒乓球協會17日在官網發表聲明，對此表示堅決支持，並強烈譴責任何違法犯罪行為。



中國乒協表示，“飯圈”亂象已經嚴重干擾中國乒乓球隊的正常訓練和比賽，對運動員、教練員與管理人員的工作、生活、家庭產生了極其負面的影響，更造成了惡劣社會影響。



“針對在網絡空間以及其他社會公共場所，任何對中國乒乓球隊或其成員進行辱罵、詆毀、誹謗或其他形式的惡意攻擊行為，我協會將依法收集證據，並追究相關組織和人員的法律責任。”中國乒協在聲明中說。



中國乒協表示，作為一支充滿團結精神的隊伍，中國乒乓球隊衷心感謝社會各界人士的關心與厚愛，並期望與大家攜手合作，共同營造清朗網絡空間。中國乒乓球協會將繼續致力於中國乒乓球事業健康發展，進一步弘揚新時代中華體育精神的新風貌，助力體育強國建設，全力為祖國和人民贏得更大的榮譽。



8月3日晚，巴黎奧運會乒乓球女單決賽後，部分網民發布攻擊詆毀言論，其中，某網民8月4日發帖詆毀相關運動員和教練員，造成惡劣社會影響。公安部網安局對此高度重視，迅速開展工作並部署北京公安機關網安部門對其核查調查、依法處置。北京公安機關立即行動，於8月6日將犯罪嫌疑人賀某某（女，29歲）抓獲歸案，其對在網上發洩情緒，發表詆毀相關運動員和教練員的言論供認不諱。

