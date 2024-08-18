強化企業科技創新主體地位

中評社北京8月18日電／據經濟日報報導，企業是最活躍的創新力量，在國家創新體系中發揮著舉足輕重的作用。黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》，就強化企業科技創新主體地位作出部署，進一步激發企業科技創新活力。



補齊短板做強弱項



黃河三角洲農業高新技術產業示範區，遠遠望去，一個穿著白色“鎧甲”的設備傲然屹立，這是中國電科參與研製的我國首個應用於農業領域的多頻段全極化探蟲雷達。集諸多先進技術於一身的它，可實現對有害昆蟲振翅頻率、體長、體重、雷達散射截面、頭部朝向的測量，為防範遷飛害蟲威脅糧食安全做好預警。



這僅是近年來企業勇攀科技高峰的一個縮影。首台自主研製15兆瓦重型燃氣輪機下線、第二艘國產大型郵輪開始總裝搭載、C919大型客機累計交付7架……黨的十八大以來，我國持續深入推進企業科技創新工作，企業在創新能力、創新水平、創新貢獻等方面取得長足進步。



看發明專利。截至2023年底，國內（不含港澳台）發明專利有效量401.5萬件，其中，企業有效發明專利占比首次超七成；2023年企業發明專利產業化率首次超50%。



看研發投入。2023年企業研發經費占全國研發經費支出的比重近80%。我國高新技術企業從2012年的3.9萬家增至2023年的40多萬家，貢獻了全國企業約70%的研發投入。根據歐盟委員會發布的《2023年歐盟產業研發投入記分牌》，在全球前2500家研發公司中，我國有679家企業進入榜單，成為全球第二大研發國家。



“與過去相比，現在我們的很多企業不僅擁有一批高科技人才和一流的設備，技術水平也大幅提升，自主創新的主體地位進一步凸顯，這為推動企業真正成為科技創新決策、研發投入和科技成果轉化的主體夯實了根基。”中國科學院院士褚君浩表示。



也要看到，同建設世界科技強國的目標、新發展階段的要求相比，我國企業整體創新能力仍相對薄弱，企業科技創新工作仍存在一些短板弱項。“當前，我國經濟已經進入高質量發展的關鍵階段，新一輪科技革命和產業變革加速演進，技術創新進入密集活躍期。”全球創新中心總幹事、中國社會經濟系統分析研究會副理事長趙剛說，面對複雜多變的國內外環境，《決定》提出強化企業科技創新主體地位，這是國家發展戰略的需要，對於推動構建新發展格局具有重要現實意義。

