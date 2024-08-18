以色列空襲黎巴嫩南部致10人死亡

中評社北京8月18日電／央視新聞援引黎巴嫩國家通訊社報導，黎巴嫩衛生部17日說，以色列當天凌晨空襲了黎南部，造成10人死亡，5人受傷。



以色列軍方稱，以軍襲擊黎巴嫩真主黨武裝的武器庫。



黎巴嫩國家通訊社報導稱，以軍17日對黎以臨時邊界黎方一側的多個城鎮發動了多輪襲擊。其中，以色列當天凌晨空襲黎南部一座建築物，造成十人死亡，5人受傷。死者都是敘利亞國籍。黎巴嫩真主黨表示，空襲發生後，他們向以色列北部發射火箭彈作為還擊。



以色列國防軍17日通報稱，以軍當天檢測到來自黎巴嫩境內的數十枚火箭彈襲擊，襲擊引發了警報和多地大火，但並未造成人員傷亡。以軍對位於黎巴嫩南部的黎真主黨武裝目標發動了多次襲擊，襲擊目標包括一座據稱被用作真主黨武裝武器庫的建築物。以軍表示，他們在襲擊中打死了一名叫作侯賽因·易蔔拉欣·卡塞布的拉萬德部隊指揮官。黎巴嫩真主黨武裝同日確認了該成員的死亡，但並未提及他的具體職務。



7月30日，以色列空襲黎首都貝魯特南郊一處目標，打死黎真主黨高級軍事指揮官舒庫爾和多名平民。8月1日，真主黨領導人納斯魯拉在舒庫爾的葬禮上誓言報復。



自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，黎巴嫩真主黨不時對以色列北部及以色列占領的戈蘭高地發動襲擊，以軍則空襲和炮擊黎南部進行報復。雙方在黎以邊境的衝突持續至今，大量居民被迫撤離。