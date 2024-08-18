哈馬斯：美方稱停火協議接近達成是“錯覺”

中評社北京8月18日電／據央視新聞：加沙地帶停火協議談判8月15日在卡塔爾首都多哈重啟，16日暫停，下周將在埃及首都開羅恢復。美國總統拜登16日接受媒體採訪時表示，以色列與哈馬斯“越發接近”達成停火協議。對此，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級成員薩米·阿布·祖赫里17日在聲明中表示，拜登說加沙地帶停火協議“接近達成”是一種“錯覺”。



哈馬斯高級成員祖赫里表示，哈馬斯面對的不是協議或真正的談判，而是美國強加的命令。祖赫里表示，以色列的占領繼續阻礙完成任何停火協議的所有努力，而美國正試圖阻止加沙地帶任何針對以色列的行動。以色列在談判中增加了新的條件，而美國最新提出的過渡性提案完全采納了以色列的立場。



《新阿拉伯人報》17日援引哈馬斯發言人吉哈德·塔哈的話報導稱，哈馬斯獲悉的新一輪加沙地帶停火談判結果，並不符合今年7月初，斡旋方在哈馬斯同意的一份停火協議方案中作出的承諾。塔哈指責以色列總理內塔尼亞胡並不希望達成協議，只是利用談判拖延時間，並繼續延長在加沙地帶的軍事行動。



以色列總理辦公室當地時間17日晚間在一份聲明中對推進加沙停火協議表示“謹慎樂觀”。聲明顯示，以總理內塔尼亞胡在聽取了談判小組本周在多哈會談的簡報後做出了這一表態，內塔尼亞胡同時表示，美國最新提出的過渡性提案中“包含以色列可以接受的部分”，希望相關斡旋方對哈馬斯方面持續施加壓力，爭取在談判中出現“突破”。

