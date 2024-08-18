跨境電商為外貿注入新動能

中評社北京8月18日電／據經濟日報報導，今年上半年，我國跨境電商進出口1.22萬億元，同比增長10.5%，高於同期我國外貿整體增速4.4個百分點。去年，我國跨境電商進出口較2018年增長了1.2倍。



跨境電商正成為各地外貿增長的新引擎，廣東、山東、浙江等外貿大省和西藏等沿邊開放地區結合自身實際探索創新發展新模式。其中，海外倉作為新型外貿基礎設施，在跨境貿易中發揮越來越重要的作用。



近日，廣東省中山盈亮健康科技有限公司生產的一批健身器材，搭乘國際貨輪被運往設在美國的跨境電商海外倉。“在中山海關的指導下，我們開始轉型借道跨境電商出海。”該公司業務經理溫燕妮說，“我們在美國市場的所有訂單都從海外倉發貨，比國內直發模式更高效。”



作為廣東省東莞市跨境電商龍頭企業，尚睿科技股份有限公司帶動近100家傳統製造企業拓展海外線上市場。該公司董事長程天樂說：“我們90%以上的訂單都是從海外倉發貨。”



截至目前，廣東省累計在全球建設各類海外倉總面積近600萬平方米。今年上半年，廣東省跨境電商進出口達4273.4億元。從2015年的113億元躍升至2023年的8433億元，廣東省跨境電商進出口年均增速高達71.4%，占全國跨境電商進出口比重超過三分之一。



山東省聊城市冠縣也借助穩外貿惠企商務政策，積極引導企業開展海外倉布局。“我們鼓勵企業採取‘前展後倉’方式，在公共海外倉設立冠縣品牌商品展示中心，對場地租金給予支持；鼓勵企業建設農產品團購平台或獨立站，對建設和運營費用給予支持。”冠縣商務和投資促進局黨組書記郭華偉說。

