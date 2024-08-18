穩中有進　世界看好中國經濟的韌性與機遇

中評社北京8月18日電／據新華社報導，中國國家統計局日前發布的今年7月經濟數據顯示，中國經濟運行總體平穩、穩中有進。海外經濟界人士認為，面對複雜嚴峻的外部環境，中國生產需求繼續恢復，新動能繼續培育壯大，高質量發展扎實推進，反映出經濟韌性和政策成效。中國繼續深化改革，推進高水平對外開放，不僅有利於自身經濟持續回升向好，也將為全球經濟復甦和發展提供有力支撐。



經濟平穩運行亮點突出



進入第三季度，市場銷售增速回升，固定資產投資規模擴大，貨物進出口較快增長。數據顯示，7月社會消費品零售總額37757億元人民幣，同比增長2.7%，比上月加快0.7個百分點。其中，升級類商品銷售增長較快，體育娛樂用品類零售額增長10.7%。



德國體育用品製造商阿迪達斯全球首席執行官比約恩·古爾登接受新華社記者採訪時說，中國消費者對健康越來越重視，對體育產品的需求也越來越大。“阿迪達斯非常重視中國市場，未來將繼續專注於在華發展。”



暑期文旅消費“火熱”，服務消費成為亮點。從研學游、避暑游，到音樂節、演唱會，再到展覽展會、文體賽事……層出不窮的文旅新場景，滿足國內不同消費群體的需求，也讓來華旅遊和在華工作生活的外國友人直呼中國很“city（時尚）”。



在全球經濟復甦緩慢、貿易保護主義抬頭的背景下，中國外貿繼續保持增長。中國海關總署數據顯示，今年前七個月，以人民幣計價的中國貨物貿易進出口總值同比增長6.2%，其中出口增長6.7%。



“全球經濟仍處於艱難復甦時期，中國出口貿易卻保持增長，這充分顯示出中國經濟的強勁韌性和堅實基礎。”泰國開泰銀行高級副總裁蔡偉才說。



肯尼亞內羅畢大學商業與管理科學學院教授伊拉基表示，中國完善的產業鏈供應鏈奠定了中國製造的實力，中國品牌國際知名度不斷提升，中國出口將繼續增長。

