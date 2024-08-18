市場監管總局曝光一批廣告違法案件

中評社北京8月18日電／據人民網報導，記者從市場監管總局瞭解到，開展民生領域廣告監管專項行動以來，已辦結相關案件6753件，罰沒金額共計5785.11萬元。



據市場監管總局相關負責人介紹，為進一步規範民生領域廣告市場秩序，切實整治群眾反映集中的廣告亂象，市場監管總局自2024年4月至11月在全國範圍內組織開展民生領域廣告監管專項行動。



上述負責人介紹到，專項行動自開展以來，全國市場監管部門以醫療、藥品、醫療器械、食品以及教育培訓類違法廣告為整治重點，持續加大執法力度，已辦結相關案件6753件，罰沒金額共計5785.11萬元。



同時，市場監管總局還在已辦結相關案件中選取了10起典型案例予以曝光。



以下為市場監管總局曝光的10起典型案例：



一、無錫麗鹿文化傳媒科技有限公司及李某某違法廣告案



經查，無錫麗鹿文化傳媒科技有限公司設計、製作的“仁和葡身牌當歸葛根黃芪膠囊”保健食品廣告未經廣告審查，並利用“網紅達人”李某某進行廣告代言。李某某以其名義和形象對前述保健食品作了推薦、證明，違反了保健食品廣告不得使用廣告代言人的相關規定。



2024年7月，江蘇省無錫市市場監管局依法對無錫麗鹿文化傳媒科技有限公司作出罰款26.48萬元的行政處罰；對李某某作出沒收違法所得並處罰款共計150.26萬元的行政處罰。

