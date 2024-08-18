促進暑期餐飲消費　四川美食亮相北京美食節

中評社北京8月18日電／據人民網報導，）商務部將2024年定為“消費促進年”，作為消費風向標餐飲消費受到各界普遍關注。



北京市統計局數據顯示，2024年1－7月，北京餐飲業實現收入744.2億元，餐飲收入占到全市社會消費品零售總額的9.31%。



15日，吸引了27家駐京辦、47家駐京聯絡處、130餘家食材供應企業的“2024味到京城美食節”在京舉辦，助力暑期北京餐飲市場。



據悉，此次美食節由國管局辦綜司、北京市商務局、西城區人民政府主辦，北京市餐飲行業協會承辦，旨在全面展示全國各地美食特產，讓各地食客品嘗來自五湖四海的獨特風味。作為一場中國各地美食的大比拼，其中四川作為主賓省，為北京市民及各地遊客帶來了正宗川味。



川菜是中國四大菜系之一，以取材廣泛、菜式多樣、善用麻辣調味著稱，此外，眾多獨具特色的四川風味小吃也頗受歡迎。此次美食節，四川省駐京機構餐廳帶來了冰粉、四川涼面、熊貓湯圓、糖油果子、三大炮等四川特色美食。



同時，來自四川自貢的鹽幫沸騰兔、冷吃兔、冷吃牛肉，內江的內江牛肉面、藤椒抄手，宜賓的燃面、李莊白肉，遂寧的肥腸粉、豆腐幹、鉢鉢雞，綿陽的江油肥腸、綿陽米粉，南充的川北涼粉、紅油涼面、營山涼面等四川特色美食小吃也亮相美食節。



為加強京川兩地的相關合作，美食節上四川省政府駐北京辦事處與北京市商務局簽訂了《建設國際美食之都合作協議》，未來將吸引更多四川餐飲品牌來京發展，加快將北京建設成為國際美食之都，更好滿足市民遊客品質化、特色化、多樣化的餐飲消費需求。



