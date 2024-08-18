消費市場“綠”潮湧動　點燃經濟發展新引擎

中評社北京8月18日電／據人民網報導，今年以來，隨著一系列消費品以舊換新政策落地顯效，消費市場潛能不斷釋放，經濟態勢持續向好，成為經濟高質量發展的新引擎。



日前印發的《關於加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》提出，積極擴大綠色消費。支持有條件的地區通過發放消費券、綠色積分等途徑，鼓勵企業採取“以舊換新”等方式，引導消費者購買綠色產品。開展新能源汽車和綠色智能家電、節水器具、節能灶具、綠色建材下鄉活動，加強配套設施建設和售後服務保障。鼓勵用戶擴大綠色能源消費。



近期，市場銷售增速回升，升級類商品銷售增長較快。國家統計局最新數據顯示，7月份，社會消費品零售總額37757億元，同比增長2.7%，比上月加快0.7個百分點。1—7月份，社會消費品零售總額273726億元，同比增長3.5%。全國網上零售額83784億元，同比增長9.5%。1—7月份，服務零售額同比增長7.2%。



此前，商務部召開消費品以舊換新專題會議，進一步發出落實消費品以舊換新政策，釋放潛在消費需求的信號。“將進一步放大政策成效，釋放潛在消費需求，鞏固和增強經濟回升向好態勢”“加強數智賦能，完善配套舉措，抓好宣傳推廣，強化督促指導”……會議圍繞放大政策成效，完善政策銜接，提升服務水平等方面提出多項要求。



近期，各地紛紛響應號召，開展一系列消費品以舊換新活動，以進一步激活消費潛力，助力消費市場蓬勃發展。廣東省舉辦以“‘舊’要換新 粵享消費”為主題的消費品以舊換新行動暨“家520”購物季活動，各大銀行機構投入上億元促銷費用，推出購車零首付、免息分期等各具特色的金融服務，助力消費者以舊換新；甘肅省天水市開展了家電促銷、以舊換新和家用汽車購買補貼活動，發放200萬元家電促銷消費券，激發市民消費熱情；四川省成都市，部分家裝、家電企業聯合推出整屋以舊換新活動，一站式設計、裝修、換新和回收服務，為消費者全流程叠加優惠，促進市民消費。



“這一輪加力的支持政策，實際上能夠以更優惠的補貼折扣來帶動本來有購置計劃的消費者進行消費，同時也將鼓勵相當一部分潛在消費者消費。”國家發展改革委相關負責人介紹，與其他的促消費政策加在一起，這將形成一種政策合力，能夠為今年的消費增長提供更為充沛的動力。

